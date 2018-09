ŠTIMAC U INTERVJUU OTIŠAO KORAK DALJE: ‘Prijevari zvanoj ‘Naš Hajduk’ došao je kraj. Zar da sada pognem glavu pred prevarantima?!’

‘Pitanje je dana kada će se Rilovčići razbježati’

Bivši hrvatski nogometaš, proslavljeni Vatreni Igor Štimac, žestoki je kritičar rada udruge “Naš Hajduk”, kao i aktualne uprave Bijelih. Štimac u posljednje vrijeme vodi verbalni rad s udrugom “Naš Hajduk”, a u intervjuu za Sportske novosti otišao je još korak dalje. “Kako se osjeća čovjek s kojim Hajdukovi zaposlenici ne smiju piti kavu?” Pitanje je bivšeg glavnog urednika Sportskih novosti Štimcu, koji mu je na to odgovorio:

‘Pitanje je dana kada će se Rilovčići razbježati’

“Izvrsno, gotovo mogu reći nikad bolje, jer osjećam da je prijevari zvanoj “Naš Hajduk” došao kraj. Pitanje je dana kada će se Rilovčići razbježati i siguran sam da se neće usuditi piti kavu na javnim mjestima Splita, Dalmacije i Hrvatske jer previše je onih koje su obmanuli i vrijeđali. Je li me strah?! Nisam se bojao svoje stavove iznositi kada je trebalo braniti čast naših progonjenih ratnih generala i financirati njihove potrebe, zar da sada pognem glavu pred skupinom prevaranata koji uništavaju hrvatsku instituciju”.

Štimac je u intervjuu rekao kako se nekoliko puta čuo s Kopićem nakon što je dobio otkaz. Nadalje, Štico, kako mu je nadimak, odgovorio je na pitanje “zašto vas Naš Hajduk i Torcida toliko ne vole, gdje ste im se toliko zamjerili?

‘Sama ideja narodnog kluba nikad im nije bila odbojna’

“Za fantomsku udrugu me nikad nije bilo briga, prozreo sam ih u ranoj fazi iako mi sama ideja narodnog kluba nikad nije bila odbojna. Njeni tvorci zaboravili su ključni detalj koji stanuje u našem genu, a to je da ljudi pokažu svoje pravo lice tek kad im daš vlast u ruke. Osjećaj moći i nedodirljivosti pokopao je mnoge, došao je red i na tu sektašku udrugu. Torcida je druga priča. Dok su je vodili Bosna, Duje, Ćuba, Jelavić, Vržina, Vele, Šangut, Prle… a to je ekipa stare Torcide, nikad nismo imali problema. Predsjednik Grgić odlično je održavao komunikaciju, izvrsno balansirao u određenim kriznim situacijama. No dolaskom mlađe, agresivnije ekipe na čelo Torcide, stvari su krenule krivim putem”.

TORCIDA ŽESTOKO ODGOVORILA ŠTIMCU: ‘Poručujemo tom gazdinom konjušaru da nastavi ljubiti prsten Zdravku Mamiću’

‘Naš Hajduk – fantomska udruga’

Štimac je prokomentirao i današnji Hajduk, koji je nakon 6 odigranih kola u HNL-u osmi s tek 4 osvojena boda na kontu, bez ijedne pobjede. Ne samo da u prvih šest kola ove sezone nije upisao nijednu pobjedu, nego je u zadnjih 13 službenih utakmica upisao svega jednu, onu protiv slabašne Istre u 34. kolu HNL-a prošle sezone na gostovanju u Puli. Tada su Bijeli pobijedili 5-1. Prije toga, Hajduk je pobjedu upisao 18. travnja na svom terenu protiv Cibalije 4-0…

“Klub je utopljen u lošim odlukama, koje je nametnulo vodstvo fantomske udruge, u nestručnosti u radu s mladima i neodgovornom ponašanju prema novcima. Kosa i Branca je trebalo davno potjerati, još nakon Pušnikova posrtaja, ali tek nakon revizije svrsishodnosti ostvarenih troškova, jer minimalno se 50 milijuna kuna odlilo u njihovu mandatu prema pojedinim menadžerima, odvjetnicima i slično. Igrači su plaćani tri puta više od njihove tržišne vrijednosti, netko će reći da je razlog podjela novca, ali u to ne želim ulaziti”, govori Štimac i nastavlja:

“Netransparentnost je bila očita prilikom natječaja za Nadzorni odbor i upravu kluba, prijetilo se onim kandidatima koji bi neočekivano konkurirali za ta mjesta, a koji nisu bili po ukusu vodstva sekte. Novi predsjednik evidentno nema pojma o funkcioniranju nogometnog kluba, slijepo sluša što mu nameću pojedinci s tribine… I ono ključno pitanje, najveća lakrdija koja nema nikakvo zakonsko uporište je da udruga građana ‘Naš Hajduk’, koja je neprofitna udruga, novcem koji izvorno i neupitno pripada Hajduku kupuje dionice trgovačkog društva HNK Hajduk”, zaključio je Štimac.