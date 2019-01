ŠTIMAC SUSREO SVAGUŠU, PA OTKRIO DUGO ČUVANU TAJNU S POLJUDA: ‘Zanima me kad se dogodila ta promjena i na čiju inicijativu?’

Igor Štimac objavio zanimljiv post na Facebooku

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, legenda Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije, te bivši izbornik Vatrenih Igor Štimac, poznat je kao žestoki kritičar (ne)rada Nadzornog odbora Hajduka, Udruge Naš Hajduk kao i trenutne situacije na Poljudu…

Tijekom utorka, negdje malo iza podneva, na svom službenom Facebook profilu putem kojeg se osvrće, komentira i kritizira sve što se dotiče njegovog najdražeg kluba, objavio e zanimljiv post u kojem je istaknuo kako je u ponedjeljak sreo dragog prijatelja, bivšeg predsjednika Hajduka Jošku Svagušu. Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cjelosti:

‘Od prvog dana je bio suočen prozivanjem’

“Sretoh jučer dragog prijatelja Svagija (Joško Svaguša-bivši predsjednik Hajduka ). Di si, kako si , što ima, pa o Hajduku. Svi pamtimo kako su ga već prvog dana u poljudskom uredu dočekali prozivanjem ‘krafne, kiflići’… nisu mu dali u miru raditi , no svejedno je osvojio kup te godine, plasirao se u euro ligu i donio istinskim navijačima puno radosti, zajedno sa našim Špacom …

A onda mi reče kako u njegovo vrijeme bez suglasnosti NO nije mogao isplatiti ni jednu kunu provizije menadžerima ( imao je mogućnost za druge pravne poslove, redovne isplate i sl. pravo potpisa do 400.000 kn ).

‘Samoinicijativno prihvatio prodaju igrača i plaćanje menadžerske provizije’

Priča mi kad su dobili ponudu za Pandžu od gosp. Naletilića za neki belgijski klub u visini 300.000 € bio je sretan jer se radilo o igraču koji im je bio skup u to vrijeme (cca 200.000 € godišnje plaće ), pa je samoinicijativno prihvatio prodaju igrača i plaćanje menadžerske provizije u visini 10 % transfera (30.000 € ) očekujući kako će mu NO to odobriti, sklopio je posao i igrač je otišao…

‘Tadašnji NO Hajduka nije Svaguši odobrio plaćanje provizije Naletiliću’

E, vidite tu nastaje problem, jer tadašnji Nadzorni odbor Hajduka kojeg su izrugivali današnje poštenjačine koje vode klub, iako je posao odradjen bez ikakvih klupskih aktivnosti i troškova (sve odradio menadžer Naletilić) nije predsjedniku Svaguši odobrio plaćanje provizije menadžeru Naletiliću i čovjek je ostao bez nagrade za dobro odrađen posao…

To me navodi na razmišljanje kako to da su Svagi i tadašnji članovi NO prozivani i ismijavani za nečasne radnje, netransparentnost u radu, lopovluk i neznanje u vođenju kluba, a svi nakon toga koje je birao NH su čestiti i vole klub?! Iako su oni prije imali i rezultate za razliku od ovih lakrdijaša danas?

Ono još važnije pitanje odnosi se na one poštenjačine koji su promijenili tadašnje ovlasti predsjednika uprave kako bi mogao bez suglasnosti NO sklapati sve ugovore pa i one koje uključuju isplate provizija menadžerima i odvjetničkih naknada do visine od 1.5 milijuna kuna?!?!?!

Baš me interesira kada se to točno dogodila ta promjena i na činu inicijativu?? Da li vas interesira? HŽV”, stoji u objavi Igora Štimca.