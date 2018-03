‘Teško vam je vidjeti krunicu u mojoj ruci. Pomolit ću se za vas’

Igor Štimac uzvraća udarac! Rasprava nakon navodnih izjava izbornika hrvatske reprezentacije postaje već sapunica, a Štico se javio preko društvene mreže i rekao da je sve to ‘medijska hajka’.

Već je i postalo naporno ponavljati neprimjerene izjave koje je Večernji list objavio u razgovoru s hrvatskim izbornikom Igorom Štimcem.

Prvi ‘slučaj’ je navodna izjava upućena predsjedniku Hrvatskog dragovoljca, Ivici Perkoviću koji je Štimcu uzvratio priopćenjem i nazvao ga primitivcem. Štimac se potom oglasio preko svog Facebook profila i okvirio novinare.

S obzirom na informacije koje u Koreji stižu do mene, a vezano uz medijsku hajku koja se po ne znam koji put vodi protiv mene osobno s ciljem omalovažavanja, pokušaja degradacije mene kao čovjeka i izbornika, osjećam potrebu obratiti vam se preko ove stranice koja uostalom i jeste otvorena na samom početku moga rada kada je postalo jasno koliko jako će se pojedinci truditi ignorirati bitno, a upornim ponavljanjem laži iz vlastitih radionica pokušati stvoriti oko nas nepovjerenje, mržnju i atmosferu uz koju će biti jako teško ostvariti očekivane rezultate.

Što se tiče pojedinih napisa u svezi mojih “navodnih” izjava, a koje su objavljene u nekim našim medijima, to ćemo riješiti sudskim putem kao mnogo puta do sada.

Što se tiče same utakmice, naravno da u kontekstu odigranog ne možemo biti zadovoljni, te da ponajprije ja sa stožerom, a potom i igrači, moramo pronaći put do uvjerljivijih izdanja.

Ali zapitajmo se svi zajedno tko i s kojim ciljem uporno ignorira vrijednost do sada ostvarenih rezultata, što se reprezentacija vratila narodu, to što smo izbacili Srbiju iz konkurencije nekoliko kola prije kraja, što još uvijek nismo izgubili šanse za prvu poziciju u skupini, što i u slučaju osvajanja drugog mjesta imamo osiguranu ulogu nositelja, što smo bez obzira na atmosferu linča koju nam kreiraju “dobronamjernici” otvorili put mnogim mladim igračima koji su bez sumnje zalog za sigurnu budućnost našeg nogometa (Kovačić, Radošević, Rebić, Halilović, Bubnjić ), to što u nijednom trenutku nismo izgubili rejting na Fifinoj tablici u ovom ciklusu, već smo dobar dio vremena i napredovali na istoj?!

Sve ovo što se događa proteklih dana početak je akcije združenih snaga koje ja zovem “kreatori kaosa”, s kojom će pisci tih redaka i budućih kolumni hraniti hrvatski puk, poticati mržnju i “afirmativno” djelovati sa željom da nam se “pomogne” u ostvarenju cilja, plasmanu na SP.

Znam gospodo pisci koliko vam je teško kad vidite krunicu u mojoj ruci, koliko vam smeta što sam pripremao momčad u Međugorju, što sam nakon utakmice u Beogradu pozdravio Vukovar, Hercegovinu i sve Hrvate diljem svijeta. Nije to lako slušati, znam.

Nije ni meni lako, svejedno ću se za sve vas pomoliti večeras…”, napisao je hrvatski izbornik.