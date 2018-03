‘Nikada u povijesti naš igrač nešto tako nije napravio!’

‘Ma, nikada ga se ne bih odrekao za ovakve utakmice! Luka će biti s nama, njega i njegovih usluga ne bih se odrekao i da nije trenirao šest mjeseci! Nikada u povijesti jedan naš igrač nešto tako nije napravio’, izjavio je Štimac o Modriću.

U trenucima dok je Luka Modrić trenirao sam u Londonu i čekao rasplet situacije s transferom u Real, izbornik reprerentacije Igor Štimac je izjavio:

“Ja neću dopustiti kao izbornik da se uoči ovako važnog starta kvalifikacija provlači pitanje je li netko uopće spreman. To pitanje – hoćemo li moći računati na Luku – skinut ćemo s dnevnog reda prvog dana priprema”, kazao je prije desetak dana Štimac, a nakon što se Luka na pripreme Vatrenih vratio kao član Kraljevskog kluba izbornik je poručio:

“Ma, nikada ga se ne bih odrekao za ovakve utakmice! Luka će biti s nama, njega i njegovih usluga ne bih se odrekao i da nije trenirao šest mjeseci! Njegov odlazak u Real, taj transfer jedan je od najvećih trenutaka hrvatskog nogometa svih vremena. Nikada u povijesti jedan naš igrač, u zreloj dobi i s tolikim transferom, nešto tako nije napravio. On je doveden u Real kao igračko pojačanje, a Real je, uz Barcelonu, po igračima najveći klub na svijetu. Sam pojam Reala predstavlja najveću snagu svjetskog klupskog nogometa. Nijedan naš igrač u povijesti nije doveden u neki klub u takvom kontekstu kao Luka. Bit će onako kako se dogovorimo s Lukom i ono što vidimo kroz treninge. Naravno, on sam najbolje zna kakve su mu mogućnosti”, kazao je Štimac za Sportski tjednik Max pa dodao:



“Raduje me, ne to što naši igrači nastupaju, već što u počecima prvenstava u klubovima igraju zapažene uloge. Mandžukić je startao fantastično u Bayernu, od njega očekujem da nastavi u reprezentaciji s još uvjerljivim ritmom nego što je to bilo na EURU. Jelavić je također odlično ušao u sezonu, u potpunosti se vratio Eduardo, to je najkvalitetniji učinak one splitske utakmice protiv Švicarske. Petrić se vratio na najbolji mogući način, Kalinić… Svi napadači zabijaju. Lovren je u kadru, razgovarao sam s njegovim trenerom, on još nije spreman za početak utakmica. Mene silno veseli igra Šimunića u zadnjih desetak susreta, odigrao ih je bez greške, na razini iz svojih najboljih dana”, izjavio je Štimac, a o prvoj utakmici kvalifikacija za SP protiv Makedonije izjavio:

“Jasno je da ne smijemo pomisliti da će biti lako. Ali, mi želimo tri boda. Moramo biti strpljivi, odgovorni, koncentrirani, biti spremni da će oni više opstruirati igru, nego je tražiti. Mi ćemo u svakoj utakmici ići na tri boda, o tome ne želim raspravljati.”