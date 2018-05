ŠTIMAC BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Dalić je u javnosti doživljen kao božanstvo. Jeličić? Za moj ukus malo je previše cinizma’

Uvijek je bivši hrvatski izbornik u svojim nastupima u javnosti govorio bez kočnica

Bivši hrvatski izbornik i stoper Vatrenih Igor Štimac ususret Svjetskom prvenstvu u Rusiji progovorio je o mnoim zanimljivim temama u nogometu. Štimac je bio na klupi hrvatske nogometne reprezentacije od 2012. do 2013. godine, a rezultat nije bio na razini koja se očekivala tada od Hrvatske.

ŠTIMAC SE NE LIBI REĆI ŠTO MISLI: Oprao ih sve redom – Hajduk, Naš Hajduk, Rijeku, Keka, Dinamo, Baku…

“Sebi zamjeram samo jedno. To što nisam prihvatio ponudu Derby Countyja, nakon osvojenih 16 bodova u kvalifikacijama za SP, zahvalio se onima koji mi ničim nisu pomogli na izborničkoj funkciji, a koji su me na nju imenovali. Žalim što se nisam otisnuo pravim putem i na pravi se način dokazivao. Budući da je ta vodeća garnitura u HNS-u jedva čekala trenutak da mi kaže zbogom. Evidentno je i to da sam ja shvatio pozitivno taj zajednički korak, prema eliminaciji Srbije, jer to je jedino bilo važno u tom trenutku, a da su oni to koristili u smislu; neka on bude žrtveno janje ako bude loše, a ako bude dobro, naći ćemo načina da ga se riješimo”, rekao je Štimac u razgovoru za Večernji list.

“Jeličić? Jako dobro radi svoj posao..”

Štimac je nakon igračke karijere bio i komentator na Hrvatskoj radioteleviziji. Zbog toga je zanimljivo čuti što misli o Jošku Jeličiću i njegovim komentarima u emisji Stadion.

“Joško jako dobro radi taj posao, vrlo je stručan, vidi se da iza svega stoji dobra priprema, a javnost je dobro prihvatila kritiku kojom se obraća akterima. Za moj ukus malo je previše cinizma u njegovu kritiziranju i to je ono što polarizira javnost. Naime, kada govorite o nekome akteru, njegovoj igri, onda ta riječ nije upućena samo njemu, nego i o njegovoj široj obitelji, prijateljima… Kod nas, Bogu hvala, ima puno toga što možete kritizirati; kad su u pitanju taktika, tehnika, infrastruktura, uprave klubova, stvara se velik krug onih kojima se ne sviđa vaš način komentiranja”, primijetio je Štimac koji smatra da sadašnji izbornik reprezentacije Zlatko Dalić nije pod tolikim pritiskom kao neki prethodnici.

“Daleko od hrvatskih neprilika razvijao se kao trener”

“U odnosu na sve bivše izbornike, na Zlatku je najmanji pritisak. Doživljen je u javnosti poput božanstva, vrlo pozitivno, možda zato što nije bio toliko slavan kao igrač, što nije sudjelovao više u ovim nedaćama hrvatskog nogometa u zadnjih deset godina. Daleko od hrvatskih neprilika razvijao se kao trener i u pravom je trenutku sjeo je na klupu reprezentacije, u trenutku kada igrači ne mogu podbaciti. Definirao je i utvrdio svoj status uspjehom u baražu što je jasno dovelo do toga da se od njega puno očekuje. Međutim, sad je pred njim najteže razdoblje, jedino razdoblje u kojemu se može valorizirati rad izbornika, u kojemu će na raspolaganju imati kadar igrača koji su njegov izbor i četiri tjedna da ih pripremi za već poznate suparnike u smislu varijanti igre. Tek nakon toga možemo govoriti o radu Zlatka Dalića”, govori Štimac.

“Jesmo li došli ovdje na izlet?”

Štimac je komentirao i izjavu Ćire Blaževića koji nas vidi u nekom scenariju kao čak i svjetske prvake.

“Ja sam volio Ćiru i zato što se tako postavljao. Ako se izbornik ne postavi tako, kako će onda razmišljati igrači; jesmo li došli ovdje na izlet?”, zaključio je Štimac za Večernji list.