ZLATAN I SAELEMAEKERS OZLIJEĐENI, SVE PADA NA REBIĆEVA LEĐA: Milan ima gust raspored, a od Hrvata će se jako puno očekivati

U derbiju osmog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na gostovanju pobijedio Napoli sa 3:1 vrativši se na vrh ljestvice Serie A.

Dva pogotka upisao je u toj utakmici Zlatan Ibrahimović, a za drugi mu je asistirao Ante Rebić.

No stigle su i loše vijesti nakon utakmice. Zlatan će morati pauzirati neko vrijeme zbog ozljede zadnje lože, a pregled će mu biti za 10 dana. No nije tu kraj problemima za Milan. Alexis Saelemaekers također je ozlijedio gležanj i morat će pauzirati.

📰 @AntoVitiello: Zlatan Ibrahimović is injured in the hamstring of the left thigh. A follow-up check will be done in 10 days.

As for Alexis Saelemaekers, it's a first degree sprain in the left ankle. pic.twitter.com/O3zJXlY7jX

— Milan Reports (@ACMReports) November 23, 2020