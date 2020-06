STIGLA VELIKA KAZNA ZA RIJEKU: Tomić je rekao da nikad nije doživio takvo vrijeđanje, Rožman rekao da ništa nije čuo

Disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer donio je odluku o kaznama i Rijeku je kaznio zbog incidenata o kojima je pričao Tomić

Utakmica Prve HNL između Lokomotive i Rijeke podigla je veliku prašinu nakon što je trener Lokomotive Goran Tomić rekao da je pretrpio najviše vrijeđanja u karijeri upravo na Rujevici.

“Toliku količinu mržnje nisam nikada vidio. Jako sam tužan zbog toga jer ipak je ovo sport i ljudi bi trebali svoje frustracije riješavati negdje drugdje”, rekao je nakon te utakmice Tomić.

Trener Rijeke Simon Rožman u intervjuu za Net.hr rekao je da ne zna o čemu je Tomić tada govorio.

“Sve je bilo normalno s naše strane, kao i s njihove prema nama. Iskreno, i mene je ta izjava malo iznenadila. Ali ako njega nešto muči… Ma ne znam, stvarno ne znam o čemu Goran Tomić razmišlja, na što je mislio, što mu je bilo u glavi kad je to rekao i kad o tome tako priča. Ne znam niti na koga je to točno ciljao i zašto je to rekao, jer ja nisam čuo s tribina ništa”, rekao nam je Rožman.

SIMON ROŽMAN ZA NET.HR: ‘Iznenadila me izjava Gorana Tomića. Cijenim ga, no ne znam što mu je bilo u glavi kad je to rekao i o čemu on priča’

Stigla kazna

Disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer donio je odluku o kaznama i Rijeku je kaznio zbog incidenata o kojima je pričao Tomić.

”Na utakmici Rijeka – Lokomotiva su gledatelji u dva navrata ubacili u teren za igru čaše s vodom, ometali zagrijavanje gostujućih igrača te u 50. i 85. minuti neprimjereno skandirali. Zbog prekršaja iz članka 67. i 88. DP HNS-a HNK Rijeka je kažnjen novčanom kaznom od 32.000 kuna.

Osim toga, nogometaš Rijeke Luka Capan je zbog isključenja na toj istoj utakmici (dvije opomene) kažnjen s jednom utakmicom zabrane igranja i 3000 kuna”, stoji u obrazloženju.