STIGLA POTVRDA, LÖW NAKON EURA VIŠE NEĆE BITI NJEMAČKI IZBORNIK: Pojavila su se imena glavnih kandidata za njegova nasljednika

Stigla je potvrda. Joachim Löw napustit će mjesto izbornika njemačke reprezentacije nakon Europskog prvenstva ovog ljeta. Nakon 15 godine tako će završiti njegove era. Era u kojoj je s reprezentacijom postao svjetski prvak u Brazilu 2014., pri put nakon 1990.

“Odlučio sam se na ovaj korak svjesno, pun ponosa i neizmjerno zahvalan te uz neprekinutu motivaciju za Euro”, kazao je 61-godišnji Löw.

Osvojio je on još dvije brončane medalje na SP-ima u Njemačkoj 2006. i Južnoj Africi četiri godine kasnije.

Može se, također, pohvaliti srebrom s Eura 2008. i broncom s Eura 2012.

Najdugovječniji njemački izbornik u posljednjih 50 godina do sada je vodio reprezentaciju u 189 utakmica s omjerom od 120 pobjeda, 38 remija i 31 poraza.

Najveći kandidata za njegovog nasljednika su Jürgen Kloop, aktualni trener Liverpoola, te Bayernov Hansi Flick.

Joachim #Löw will step down as national team head coach after @EURO2020 . pic.twitter.com/t4OuyQmaSC

OFFICIAL: Germany have confirmed Joachim Löw will step down as national team head coach after the Euros. pic.twitter.com/UaJ7pS8BbI

34 – Joachim #Löw has managed (34) and won (23) more matches at the European Championships and World Cups combined than any other manager in history. Danke. @DFB_Team_EN | @EURO2020 pic.twitter.com/uYkbQWeqyO

Joachim Löw managed Germany to their first World Cup victory since 1990 after beating Argentina in the 2014 World Cup final.

Three years later, they would go onto win the Confederations Cup in 2017 for the first time in their history. pic.twitter.com/wnV0XPOKNq

— Squawka Football (@Squawka) March 9, 2021