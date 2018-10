STIGLA IZJAVA IZ KLUBA NA KOJEG JE MAMIĆ BACIO OKO: Direktor Širokog Brijega otkrio kako zapravo stoje stvari

Mamić je pokazao interes za stanje kluba i stanje u momčadi

Nakon što se pojavila vijest koja najavljuje mogući ulazak Zdravka Mamića u nogometni klub Široki Brijeg, a sve nakon što je dotični bivši izvršni direktor Dinama, kasnije savjetnik koji se od hrvatskog pravosuđa sklonio u Bosnu i Hercegovinu posjetio njihov kamp, i dalje se čeka konkretan odgovor na pitanje što se tu zapravo događa.

‘Zdravko Mamić je poduzetnik koji živi nogomet, koji zna prepoznati gdje ima love, a treba mu priznati kako ju dobro zna i ‘oploditi’. Nekoliko takvih ‘oplodnji’ ga je koštalo u susjednoj Hrvatskoj nepravomoćne osude na šest i pol godina zatvorske kazne zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz zagrebačkog kluba Dinamo putem transfera igrača’, navodi portal sirokibrijeg.info koji i donosi prvotnu informaciju pozivajući se na saznanja ‘iz krugova bliskih Zdravku Mamiću, kao i dužnosnika NK Široki Brijeg’.

MEDIJI U BIH DONOSE VIJEST OD KOJE ĆE SE ZATRESTI REGIJA : Zdravko Mamić od 2019. preuzima klub iz susjedstva

‘Lijepo bi to bilo’

Za komentar svega upitan je direktor kluba Zoran Bubalo čiju izjavu prenose Sportske novosti.

“Lijepo bi to bilo, ali to ne mogu potvrditi. Istina je da je Mamić posjetio klub i sa sportskim direktorom Daliborom Šilićem razgovarao prije svega o organizaciji naše utakmice s Dinamom 27. studenog u sklopu obilježavanja 70. obljetnice kluba. Naravno da se Mamić zanimao i za stanje u momčadi jer nam je pomogao u angažiranju trenera Goce Sedloskog. Bilo je nekih obećanja još ranije za pomoć u angažiranju igračkih pojačanja u zimskom prijelaznom roku i to je sve što mogu kazati”, kaže Bubalo.