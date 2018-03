STIGAO ODGOVOR S POLJUDA O NALAZU SPORTSKE INSPEKCIJE: Šukeru se ovo nikako neće svidjeti! ‘Vrijeđali su nas, a bili smo u pravu’

Hajduk je prokomentirao nalaz Sportske inspekcije

Sportska inspekcije Središnjeg državnog ureda za sport je zaključila da je izborna Skupština HNS-a održana 22. prosinca prošle godine, na kojoj je Davor Šuker ponovno izabran za predsjednika, održana – nelegalno.

To se može naslutiti prema nalazu Sportske inspekcije do kojeg smo došli, a prema kojem je utvrđeno da petorica zastupnika nisu smjeli glasovati. U posljednjem odlomku nalaza stoji kako će se zastati s postupkom inspekcijskog nadzora u Hrvatskom nogometnom savezu do donošenja odluke nadležnog Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, odnosno Ministarstva uprave. To znači da se o eventualnom ponavljanju skupštine trebaju očitovati nadležne institucije.

U nalazu je utvrđeno da su u svojstvu zastupnika sudjelovali Dubravko Galović (ŽNS brodsko-posavski), Stjepan Merkaš (ŽNS krapinsko-zagorski), Ante Vučemilović Šimunović (ŽNS osječko-baranjski), Drago Lucić (ŽNS požeško-slavonski) te Davor Ivić (ŽNS sisačko-moslavački), koji su sve do donošenja odluke o razrješenju Izvršnog odbora istodobno i bili članovi Izvršnog odbora Saveza s aktivnim mandatom.



A prema Statutu HNS-a član Izvršnog odbora ne može biti zastupnik u Skupštini što znači da ova petorica nisu smjela glasati. Iz Hajduka su za Dalmatinski portal komentirali nalaz Sportske inspekcije:

“Prije skupštine javno smo upozorili da je ista zbog više razloga nelegalna, na koncu zbog toga smo ju i napustili. Tada su nas pojedini skupštinari vrijeđali, a danas je jasno da smo bili u pravu. Ljudi koji vode HNS ne mogu funkcionirati po pravilima, pa čak ni po onima koje sami postave. Hoće li se tome stati na kraj odgovornost je na vlasti i skupštinarima. Profesionalnom sportu u Hrvatskoj nedostaje financijskih sredstava, ali za nered u nogometu, kao i za njegovo ozdravljenje odgovornost je prije svega na ljudima iz nogometa. Većina, na žalost, nije pokazala iskrenu želju za promjenama”, odgovor je s Poljuda.