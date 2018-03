STARA DAMA OSVOJILA RIM! Sami Khedira zabio odlučujući pogodak, debitirao Marko Pjaca

Aktualni talijanski prvak i budući protivnik zagrebačkog Dinama u Ligi prvaka Juventus, upisao je nove bodove na teškom gostovanju kod Lazija pobjedom 0-1 u 2. kolu Serie A i time nastavio svoju tradiciju pobjeda nad tim rimskim klubom.

Naime, Lazio je njihova redovna mušterija godinama unazad. Protiv Lazija nogometaši iz Torina su zadnji put izgubili prije 13 godina, dok im je u zadnjih sedam prvenstvenih susreta ovaj suparnik uzeo samo jedan bod i postigao tek jedan pogodak.

Juve nastavio tradiciju pobjeda

Točnije, ovo im je bila 11 pobjeda u 12 odigranih međusobnih susreta. Domaći trener Lazija Simone Inzaghi postavio je Laziale u formaciju 3-4-3 uz vrlo agresivan pristup koji je gostima stvarao neugodnosti u prvih pola sata utakmice.

Taktički rat na koji je Allegri tradicionalno odgovorio

Massimilano Allegri je pak svom kolegi odgovorio s 3-5-2 formacijom od koje Juventusovi protivnici u Serie A imaju besane noći jer ju nikako ne mogu probiti, odnosno, stvara im velike probleme.

I jedna i druga momčad imali su svoje šanse, ali ipak dominacija u ovom srazu ide na stranu Juventusa. Pogodak odluke zabio je Nijemac Sami Khedira u 66. minuti na asistenciju Paula Dybale.

Mandžo igrao do 65. minute

Mario Mandžukić je igrao za Juve do 65. minute kada ga je zamijenio Gonzalo Higuain, dok je Marko Pjaca u svom debiju u Serie A dobio posljednje tri minute. Međutim, i to je bilo dovoljno da jednom opasno zaprijeti suparničkom golu, no Federico Marchetti je obranio njegov udarac. Ivan Vargić nije nastupio za Lazio. Mandžo je u 57. minuti pucao na gol Marchettija, ali vratar Lazija je taj udarac zaustavio.

Pjaca, s druge strane, pokazao je da itekako može. Sjajno je probio desnu stranu i odmah tukao po golu, međutim, bio je to udarac kojeg je lako pročitao Marchetti.

Preostalih osam utakmica 2. kola na rasporedu je u nedjelju, a sastaju se Inter – Palermo, Cagliari – Roma, Crotone – Genoa, Fiorentina – Chievo, Sampdoria – Atalanta, Sassuolo – Pescara, Torino – Bologna i Udinese – Empoli.

LJESTVICA:

1. Juventus 2 2 0 0 3 1 6

2. Napoli 2 1 1 0 6 4 4

3. AS Roma 1 1 0 0 4 0 3

4. Genoa 1 1 0 0 3 1 3

5. Chievo Verona 1 1 0 0 2 0 3

6. Bologna 1 1 0 0 1 0 3

6. Sampdoria 1 1 0 0 1 0 3

6. Sassuolo 1 1 0 0 1 0 3

9. Lazio 2 1 0 1 4 4 3

10. AC Milan 2 1 0 1 5 6 3

11. Pescara 1 0 1 0 2 2 1

12. Atalanta Bergamo 1 0 0 1 3 4 0

13. Torino 1 0 0 1 2 3 0

14. Fiorentina 1 0 0 1 1 2 0

15. Crotone 1 0 0 1 0 1 0

15. Empoli 1 0 0 1 0 1 0

15. Palermo 1 0 0 1 0 1 0

18. Cagliari 1 0 0 1 1 3 0

19. Inter Milan 1 0 0 1 0 2 0

20. Udinese 1 0 0 1 0 4 0