STANIĆ O PORUKAMA KOJE LEDE KRV U ŽILAMA NA KUĆI HAJDUKOVOG NAPADAČA: Njegove riječi odjeknut će Dalmacijom

‘To je izolirani slučaj pokušaja prostitucije vrijednosti za koje se mi borimo i iza kojih stojimo’

Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš, sad savjetnik predsjednika Hajduka Marina Brbića, slavni as Mario Stanić, komentirao je u srijedu za klupsku televiziju morbidne prijetnje koje su jučer osvanule na obiteljskoj kući Marina Jakoliša…

STANIĆ BRANI TUDORA: ‘Pa Milan je u finalu Lige prvaka prokockao 3:0! Zašto nitko ne piše što je on napravio u dva mjeseca?’

Morbidna prijetnja Jakolišu

“Piješ, šmrčeš, pušiš s Hajdukovim parama, tribat će ti materi crna marama. Je*en ti mater 120.000 puta. Krepaj gubo”, napisali su nepoznati počinitelji na kuću u šibenskom naselju Crnica.

Klub je jučer odmah osudio taj čin, a isto je učinio i Mario Stanić.

“To je jedna ružna gesta, to je nešto što nema veze s Hajdukom, to nisu vrijednosti ovog kluba koje mi zastupamo. To je izolirani slučaj pokušaja prostitucije vrijednosti za koje se mi borimo i iza kojih stojimo. Naravno da mi je žao igrača i njegovih roditelja, kao klub čvrsto stojimo iza njih. Nadam se da je onaj koji je to napisao uvidio što je napravio i žao mi je što je to dobilo toliki medijski prostor jer to su i oni htjeli. Žao mi je i roditelja tih dječaka koji su to napisali. Tome nema mjesta u Hajduku”, rekao je Stanić, a u intervjuu se osvrnuo i na kapetana Miju Caktaša, koji je rekao nakon poraza od Lokomotive u nedjelju u Kranjčevićevoj kako bi se “pojedinci trebali zapitati za koji klub igraju”…

[VIDEO] POTRESI NA POLJUDU: Kapetan Hajduka otkrio poražavajuću istinu o Bijelima; ‘Pojedinci bi se trebali zapitati za koji klub igraju’

“Nakon što izgubite ‘dobivenu’ utakmicu, jer dobijena utakmica ne postoji jer dobivena utakmica je samo ona kad su ušao u tunel, kad zagaziš nogom u tunel, pred svlačionicu, ta utakmica je dobijena. Kad tako vruć, pun trauma, emocija izađeš kao kapetan, to znači da si spreman preuzeti odgovornost. Velika količina frustracije je prisutna kod igrača, kao i u navijačkom dijelu i u onom rukovodećem… Što se tiče konkretno Mije, on je samo preuzeo odgovornost u svoje ime i naravno, pozvao na neku autoanalizu igrače. Jer, znamo što se događa u čoporu, krdu, gdje su igrači prema navici naviknuli ići linijom manjeg otpora i nalaziti alibije. Mijo je samo jasno iskomunicirao ono što je primjereno i što se radil u boljim, drugim momčadima, kao i što će se raditi u budućnosti. Ništa specijalno, dapače primjereno i odgovorno”, naglasio je Mario Stanić.