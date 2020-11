Nogometni prvoligaš Napoli mogao bi nazvati svoj stadion, osvanulo je vrlo brzo nakon što su argentinski mediji javili da je veliki Diego Armando Maradona preminuo u dobi od 60. godina od srčanog udara, njegovim imenom.

[FOTO] UŽIVO, SVIJET SE OPRAŠTA OD MARADONE: Messi poslao dirljivu poruku; ‘Napustio nas je, ali on ne odlazi nigdje. Diego je vječan’

BREAKING: Napoli have named their stadium Stadio Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/519vEukoDZ

Tako će stadion Napoli po novom mogao ime po Maradoni, a ne kao dosad San Paolo. Predsjednik kluba Aurelio de Laurentiis za RMC info je kazao:

“Možemo razmotriti ideju da stadionu promijenio ime u stadion Diego Armando Maradone”.

So it will be switched from the name of a Saint to the name of a god

Naples’ stadium San Paolo (Saint Paul) then will be renamed after Diego Armando Maradona.

“We can consider the idea of calling our stadium San Paolo-Diego Armando Maradona”.

Inače, na Twitteru je osvanula fotografija kad je Diego prvi put došao na San Paolo.

Napoli president Aurelio de Laurentiis to RMC Info: “We can consider the idea of calling our stadium San Paolo-Diego Armando Maradona”. 🔵🏟@mohamedbouhafsi

5/7/1984, Diego’s first time at San Paolo.

Imagine this stadium with his name.#D10S pic.twitter.com/BepFdfXKWY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 25, 2020