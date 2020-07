‘SRPSKI ZET PREUZIMA DINAMO, KAKVA SPRDNJA’: Mediji iz susjedstva raspisali se o novom-starom treneru Modrih

“Mamića smatraju u Hrvatskoj srpskim zetom jer je dobio dijete dok je bio u vezi sa Srpkinjom Sankom Mandić”, navodi srpski portal Telegraf, dok Kurir navodi njegove probleme sa zakonom

Zagrebački Dinamo će do kraja sezone voditi Zoran Mamić, objavio je to službeno zagrebački klub. Sportski direktor ipak će naslijediti Igora Jovićevića i to već drugi dan otkako je ovaj postao bivši trener. Mamić će voditi Dinamo u preostale tri utakmice prvenstva.

“Situacija je takva da ne smijemo brzati u odluci i dozvoliti si krivi korak. Europska natjecanja jako su blizu a znamo koliko Dinamu i hrvatskom nogometu znači igranje u europskim skupinama. S ove tri utakmice do kraja sezone dobit ćemo na vremenu do konačne odluke tko će voditi Dinamo u sljedećoj sezoni”, kazao je Mamić za službenu stranicu Dinama.

Raspisali se mediji iz regije

O Mamićevom imenovanju raspisali su se mediji iz regije.

“Mamića smatraju u Hrvatskoj srpskim zetom jer je dobio dijete dok je bio u vezi sa Srpkinjom Sankom Mandić”, navodi srpski portal Telegraf, dok Kurir navodi njegove probleme sa zakonom:

“2018. godine Mamić je proglašen krivim jer je s bratom Zdravkom i Damirom Vrbanovićem oštetio klub za 116 milijuna kuna i državu za 12 milijuna kuna poreza.”

Pogledajte neke od naslovnica: