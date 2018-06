SRPSKI REPREZENTATIVAC KAŽE DA MU JE SUDAC ZAPRIJETIO NA POLUVREMENU: Optužbe nakon dramatične utakmice

Srbija na nogama zbog suđenja u utakmici protiv Švicarske

Dosta bure podiglo se nakon dramatične pobjede Švicarske nad Srbijom 2-1 u završnim minutama susreta. Srpski reprezentativci i srpski mediji za poraz od momčadi u kojoj igraju i Albanci okrivljuju suđenje.

Nemanja Matić je, prema pisanju srpskog Kurira, nakon utakmice izjavio kako mu je krivo zbog poraza, ali i da mu je poznati sudac Felix Brix zaprijetio na poluvremenu.

“Ono što me je iznenadilo bilo je to kad mi je Nijemac prišao na poluvremenu i rekao mi da me još jedan prekršaj dijeli od crvenog kartona, mislim da to nije bilo u redu”, kazao je Nemanja Matić i dodao:

“Svaku tzv. ničiju loptu dodijelio je njima, svaki sumnjiv aut bio je njihov. Posebno mi je bila čudna situacija oko penala nad Mitrovićem. Mislim da je bio čist penal, ali neka se opet pogleda usporena snimka. FIFA će se pozabaviti time i mislim da ćeznati to sankcionirati na pravi način. Žao mi je što nismo pobijedili, dali smo sve od sebe, to je valjda jasno”, zaključio je Nemanja Matić.