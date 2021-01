SRPSKI NOGOMETAŠI U SREDIŠTU SKANDALA U ENGLESKOJ: Njihove supruge objavile snimke, čekaju ih velike kazne

Iako su u cijelom svijetu na snazi stroge koronamjere, srpski nogometaši koji igraju u engleskoj ligi odlučili su ih malo zaobići.

Luka Milivojević i Aleksandar Mitrović malo su se “zaigrali” pa na novogodišnju zabavu pozvali malo veći broj ljudi nego što je dozvoljeno, izvještava engleski tabloid The Sun.

Exclusive: Fulham and Crystal Palace investigating after footage emerges appearing to show Aleksandar Mitrovic and Luka Milivojevic breaking Covid rules bringing in the new year togetherhttps://t.co/D6c8D3wLLt

— Tom Barclay (@TomBarclay_) January 2, 2021