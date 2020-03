SRPSKI NOGOMETAŠ MEĐU RIJETKIMA KOJI SE USUDE OVAKO GOVORITI: ‘Vidio sam odluku UEFA-e. Neće im to uspjeti’

‘Nogomet nam nije prioritet u ovom trenutku’

Nakon krizne sjednica u utorak UEFA je odlučila da će se prvenstva u Europi zbog pandemije koronavirusa nastaviti u svibnju te da će se sve završiti do posljednjeg dana u lipnju. Međutim, nogometaš Rome i srpski reprezentativac, Aleksandar Kolarov, ne vjeruje da će se takav scenarij realizirati i o tome je javno progovorio.

“Ne mogu utjecati na nastavak sezone, nogomet nam nije prioritet u ovom trenutku. Naravno da bih volio što prije zaigrati i raditi svoj posao, ali to nije u prvom planu. Vidio sam ovu odluku UEFA-e i stvarno ne znam kako se sve može završiti do 30. lipnja”, izrazio je svoju dozu skepse i to u vrijeme kada baš svi uvjeravaju jedni druge da će sve biti u redu.

Suludi tempo

U slučaju da njegova Roma ode do finala Europa lige, u manje od dva mjeseca morat će odigrati 18 utakmica što je ekvivalent jednoj cijeloj ligaškoj polusezoni, koja inače traje malo manje od pola godine.

“Mi se svi nadamo da će lige početi u svibnju, izdržat ćemo fizički i tih 17-18 utakmica, ali daj bože da se prvenstvo nastavi tad. Budući da vidim kakva je situacija u Italiji, ne vidim kako bi se to moglo dogoditi. Imamo samo nešto više od mjesec dana. Kinezi su stvari stavili pod kontrolu za četiri mjeseca, a znamo kakav je tamo režim. Pesimist sam”, rekao je Kolarov za Sportklub.

‘U zemlji je situacija loša’

Što se odgode Eura tiče, kaže da je to i očekivao.

“Iskreno, to sam i očekivao. Jedina logična odluka. Mi smo prije deset dana dobili zabranu kluba da idemo u reprezentaciju zbog koronavirusa. Ne bih mogao igrati za Srbiju u dokvalifikacijama da su se utakmice igrale”, veli Kolarov.

U Italiji je kaže baš gadno… “Ja sam super. Nitko u klubu nije zaražen, ali nam je zabranjen izlazak iz stanova. Situacija kod igrača je dobra, ali u zemlji je loša. Moram imati odobrenje da odem do dućana, ulice su prazne. Talijani su mentalitetom slični nama. Ne shvaćaju sve odmah, na prvu loptu. Mi smo olako shvatili situaciju koja je pogodila Milano i Bergamo. Sada je sve drugačije i uglavnom svi poštuju odluke vlade”, kazao je Kolarov.