SRNINE RIJEČI VJEROJATNO SE NEĆE SVIDJETI VATRENIMA: Legendarni kapetan ne želi izgradnju nacionalnog stadiona – ‘Ja sam protiv’

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, a danas sportski direktor Šahtara, Darijo Srna, ima vrlo zanimljivo mišljenje o izgradnji nacionalnog stadiona u Hrvatskoj. Dobar dio ili možda svi reprezentativci te HNS i njegovi čelnici zagovaraju izgradnju nacionalnog stadiona, ali Darijo Srna misli da nam to nije potrebno.

“Grade se i košarkaške arene, ne znam što se sve ne gradi, da se ne može pomoći da se napravi bolji stadion. Toliko je nogomet promovirao Hrvatsku da bi bilo lijepo da se to napravi. No, ja sam protiv nacionalnog stadiona, to će donijeti još više posljedica. Još više će podijeliti Hrvatsku i hrvatske navijače. U Europi nacionalni stadion imaju Francuska i Engleska, a jedna Italija i Španjolska nemaju nacionalni stadion. Hrvatska zaslužuje igrati u cijeloj Hrvatskoj”, rekao je Srna.

Zatim je rekao kako mu je jako žao što Hrvatska u njegovo vrijeme nije češće igrala na Poljudu.

“Nije samo meni žao, nego svima. Pogotovo kad igraš u Hajduku. Kad osjetiš tu poljudsku atmosferu, onda želiš svaku utakmicu igrati u Splitu. Za mene je sasvim logično da Hrvatska igra u Splitu, pa i u Zagrebu, Osijeku, Rijeci… Hrvatska nije samo Zagreb”, rekao je Srna.