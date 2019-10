SRNA KOMENTIRAO UTAKMICU DINAMA, JELIČIĆ MU BRUTALNO SPUSTIO: ‘Treba on još dosta žganaca pojesti da bude vrh trener’

Od ove klasične izjave s podosta fraza, zanimljivija je bila opaska voditelja

Nogometaši Dinama u utorak su u trećem kolu skupine C Lige prvaka u gostima kod ukrajinskog Šahtara odigrali 2-2 (1-1), s tim da je u 89. minuti Olmo pogodio vratnicu. Pogotke za Dinamo zabili su Dani Olmo (25) i Mislav Oršić (60-pen), dok su za Šahtar pogodili Jevhen Konopljanka (16) i Brazilac Dodo (75).

Nakon utakmice izjave je dao i pomoćni trener Šahtara, te bivši kapetan Vatrenih, Darijo Srna.

“Mislim da možemo biti zadovoljni s 2:2. Zabili smo, povukli se, a Dinamo je pokazao da je jako dobra momčad i da nije bezveze pobijedio Atalantu. Stajali su blizu, nisu dali prostora ni Marlonu ni Taisonu ni Konopljanki. Bilo je dobro dok smo imali snage za pressing, počeli smo dobro u drugom poluvremenu, ali nažalost, dogodio nam se glupi penal. Kasnije smo zadnjih 20 minuta igrali naš nogomet. Nije ovo prvi put da se ponavlja da počnemo igrati nogomet kad gubimo. Ali završila je utakmica 2:2 i tek sad počinje ono pravo”, rekao je Srna.

“Utakmica u Zagrebu razlikovat će se u tome što će Dinamo krenuti jako od prve minute. Imaju samopouzdanje zbog pobjede protiv Atalante i zbog ovakve igre imaju dobre šanse. Mi se moramo popraviti i proanalizirati utakmicu. Ovo nije bio pravi Šahtar”, rekao je Srna.

Jeličićeva opaska

Međutim, od ove klasične izjave s podosta fraza, zanimljivija je bila opaska voditelja i nogometnog analitičara Joška Jeličića u prijenosu emisije na Planet sportu. Jeličić je prilog sa Srnom najavio ovim riječima. “Treba Srna dosta žganaca pojesti da bude vrh trener”, kazao je to Jeličić i zatim je krenuo prilog sa Srninim izjavama. Kasnije, nakon priloga, su konstatirali u emisiji kako se Šahtar zapravo jako loše pripremio za Dinamo, da nisu znali što Bjeličina ekipa zaista može, te kako je to glavni i stvarni razlog za ovakvu partiju Ukrajinaca. Uputio je ovu kritiku Srni vjerojatno jer im je pomoćni trener Šahtara prije utakmice rekao kako očekuju da će se Dinamo cijelu utakmicu braniti. Pogriješili su dakle i Jeličić je to, u svom stilu, sarkastično, najavio.