View this post on Instagram

Дарио Срна сдал тест на коронавирус. Результат – отрицательный ⠀ Фонд Рината Ахметова @akhmetovfoundation передал Министерству здравоохранения Украины 300 000 экспресс-тестов для диагностирования COVID-19. Это вклад президента «Шахтера» в Стабилизационный фонд, созданный Президентом Украины для борьбы с коронавирусом. ⠀ Первое публичное тестирование на коронавирус согласился пройти легендарный экс-капитан, а ныне ассистент главного тренера «Шахтера» @darijosrna. Результат – коронавирус не обнаружен. ⠀ Дарио призвал всех украинцев строго соблюдать карантин. ⠀ Дарійо Срна здав тест на коронавірус. Результат – негативний ⠀ Фонд Ріната Ахметова @akhmetovfoundation передав Міністерству охорони здоров’я України 300 000 експрес-тестів для діагностування COVID-19. Це внесок президента «Шахтаря» до Стабілізаційного фонду, створеного Президентом України для боротьби з коронавірусом. ⠀ Перше публічне тестування на коронавірус зголосився пройти легендарний екскапітан, а нині асистент головного тренера «Шахтаря» @darijosrna. Результат – коронавірус не виявлено. ⠀ Дарійо закликав усіх українців строго дотримуватись карантину. ⠀ Darijo Srna tested negative for the coronavirus ⠀ The Rinat Akhmetov Foundation @akhmetovfoundation gave 300,000 rapid tests for COVID-19 to the Ministry of Health of Ukraine. This is the contribution of the Shakhtar president to the stabilization fund initiated by the President of Ukraine for tackling the coronavirus. ⠀ The legendary Shakhtar captain and current assistant manager @darijosrna is the first individual to have agreed to get tested for the coronavirus publicly. The test gave a negative result. ⠀ Darijo has urged all Ukrainians to strictly observe the quarantine. ⠀ #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayhome #stayathome #stayhealthy #staystrong #УкраїнаВдома #Ukraineathome #УкраинаДома #supporterofeachother #коронавирус