SREBRNI VATRENI UPLEO SE U VELIKI SKANDAL SRPSKOG REPREZENTATIVNOG NOGOMETA: Hrvat ovim potezom izazvao veliki šok

Želim da se izjasnim povodom informacija koje je objavio Sportski Žurnal. Istina je da sam neprimjereno reagovao na poluvremenu na utakmici protiv Litvanije. Nije istina da sam bilo koga gadjao ili mu se unosio u lice, kao što su prenijeli pojedini portali. Ne opravdavam svoje ponašanje, znam da sam pogriješio. Nisam dao sebi za pravo tako da reagujem zato što sam osvojio nešto u karijeri, već zato što su mi smetale neke stvari, koje sam skupljao u sebi od ranije. Uvijek sam pričao istinu, i mislim da ljudi treba da je znaju. Nekim ljudima je u interesu da se krivica prebaci na neke od igrača. Daj Bože da sam ja najveći problem u reprezentaciji. Kada pojedini novinari imaju tako pouzdane izvore, nadam se da će onda objaviti sve što se dešavalo. U dresu reprezentacije Srbije sam uvijek igrao srcem i davao sve od sebe, ponekad uspješno, ponekad manje uspješno. I tako će biti uvijek kada mi se ukaže prilika. A vrijeme će da pokaže ko je kakav.