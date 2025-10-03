'Srbin sam i navijao sam za Dinamo': Čovjek iz Srbije kojeg svi slušaju oduševio regiju

Dinamov europski put je na pobjedničkom kolosjeku! Demonstracije moći i sile zagrebačkih plavih bila je Bačka Topola gdje su dinamovci pobijedili izraelski Maccabi Tel Aviv (3-1) za drugu pobjedu u Europskoj ligi i prvo mjesto na ljestvici nakon dva kola.

Bila je to još jedna izvanredna i superiorna predstava momčadi Marija Kovačevića koja je u nadigrala prvaka izraela. Ušli su malo dinamovci uljuljkano u utakmicu, zaspala je obrana i primila naivan gol, ali to kao da ih je trgnulo i motiviralo da stisnu papučicu gasa i demonstriraju snagu. I u svega nekoliko minuta su preokrenuli golovima Lisice i Ljubičića, da bi potonji igrač u završnici susreta sjajnim golom zapečatio sudbinu Maccabija iz Tel Aviva. Zanimljiva je bila reakcija srpskog komentatora Arena Sporta. Ovako je komentirao Dinamovo 'osvajanje' Bačke Topole protiv Maccabi Tel Aviva.

Sve o Dinamovoj velikoj pobjedi protiv Maccabija iz Tel Aviva u Bačkoj Topoli čitajte na portalu Net.hr.

"Dobar pas, evo šanse za Maccabi, šansa je i gol! 1-0 za domaćina, 14. minuta meča."

1-1 (Lisica 16')

"Evo Mišića, evo šanse za Dinamo, odmah prijete gosti i eto pogotka u mreži Maccabija! 16. minuta prvog poluvremena."

1-2 (Ljubičić 19')

"Valinčić, šansa je za Dinamo, povratna lopta, gužva je, Ljubičić i 2-1! Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb 1-2."

1-3 (Ljubičić 72')

"Pas za Ljubičića, šansa je za Dinamo i kakav gol Ljubičića! 72. minuta je meča, Dinamo postiže treći gol i pravi veliki korak ka osvajanju novih bodova u grupnoj fazi Europske lige. "

Audiosnimku srpskog komentatora na golove iz Bačke Topole poslušajte OVDJE

Ispod objave su ga neki pohvalili zbog profesionalnog i dobro odrađenog posla.

"Srbin sam i navijao sam za Dinamo", napisao je jedan korisnik TikToka.

"Svaka čast na komentatoru,nije kao drugi da sprovod prenose".

