SRBIN ĆE JOŠ DUGO PAMTITI KOVAČEVU MOMČAD: Hertha objavila sliku Grujićeve razbijene glave, nije lijep prizor

U prvoj utakmici nove sezone njemačkog nogometnog prvenstva prvak Bayern, kojega vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, odigralo je 2-2 (1-2) na svom terenu protiv berlinske Herthe, koju od ove sezone vodi hrvatski stručnjak Ante Čović.

Bayern je poveo preko Lewandowskog (24), no Hertha je uspjela preokrenuti s dva gola u samo tri minute koje su postigli Lukebakio (36) i Grujić (39), da bi na konačnih 2-2 poravnao Lewandowski (60-11m) svojim drugim golom postignutim s bijele točke.

Utakmicu je obilježio i grub start Bayernova braniča Benjamina Pavarda koji se sudario sa srpskim nogometašem Markom Grujićem i razbio mu lice, odnosno ovaj je zadobio udarac u predijelu oka.

Hertha se nakon utakmice ‘pohvalila’ novim opisom lica svojeg igrača i moramo priznati, ne izgleda baš dobro.

Marko #Grujic has quite the souvenir from yesterday’s match 😳#hahohe pic.twitter.com/GRQ5BJIxBF

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) August 17, 2019