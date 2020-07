‘SRBIN BI BIO IDEALAN RAKITIĆEV NASLJEDNIK’: Vatreni bi dobio u njemu dostojnu zamjenu, ali postoji dosta velik problem

Također, kao potencijalne Rakitićeve zamjene navedena su još četiri igrača. To su Ruben Neves, Marco Veratti, Matteo Guendouzi i Tanguy Ndombele

Ivan Rakitić već je jako dugo na izlaznim vratima Barcelone. Hrvatski reprezentativac dobio je u posljednje vrijeme minutažu u momčadi Katalonaca, ali teško je da će se to pretočiti u sljedeću sezonu u kojoj će zaigrati Miralem Pjanić i Frankie De Jong.

Kako je Barcelona, prema izvještajima iz Španjolske, smanjila cijenu koju traži za Rakitića, portal Everything Barca koji se bavi Barcelonom pozabavio se potencijalnim zamjenama za Hrvata.

Potencijalne zamjene

Jedno ime od pet navedenih posebno iskače. To je veznjak Lazija Sergej Milinković-Savić koji još uvijek čeka unosan transfer. No postoji problem, a to je njegova cijena. Sjajni Srbin vjerojatno neće ostići ispod 100 milijuna eura, što je za čak i za Barcelonu u ovom trenutku previše.

“On je idealan za Barcelonu svojim stilom igre. Kao i Rakitić, može kreirati igru i prilagođavati se prilagoditi ulozi na terenu i situaciji. Može pokriti pozicije zadnjag i centralnog veznog te ofenzivnog veznog”, stoji u opisu.

Također, kao potencijalne Rakitićeve zamjene navedena su još četiri igrača. To su Ruben Neves, Marco Veratti, Matteo Guendouzi i Tanguy Ndombele.