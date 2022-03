Kompletirana su sva mjesta za Svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru. Nogometaši Srbije našli su se nakon poraza od Danske jučer u prijateljskoj utakmici u trećoj jakosnoj skupini, što bi značilo da bi Hrvatska, koja je u drugom jakosnom šeširu, mogla izvući baš Orlove.

Postojale su teoretske šanse da Srbija dođe do drugog šešira, ali je to bilo previše komplicirano i nerealno. Za takvo što je Srbiji bila potrebna pobjeda protiv Danske, kao i da Portugal izgubi od Sjeverne Makedonije, da izgube Senegal i Švedska i da se Kostarika plasira na SP direktno iz grupe. To se, naravno, nije dogodilo.

Za spomenuti kako je danska nogometna reprezentacija pobijedila sinoć na domaćem terenu, u Kopenhagenu Srbiju s 3-0, u prijateljskom ogledu tijekom kojeg je stalne ovacije primao Christian Eriksen.

Sjajni danski nogometaš se na istom mjestu, na Parken stadionu, srušio 12. lipnja prošle godine, na utakmici Europskog prvenstva protiv Finske. Doživio je srčani udar i prve slike, tada s terena, bile su krajnje kritične.

U međuvremenu se Eriksen uspio oporaviti od svega te se vratio nogometu, a vratio se i na 'kobni' travnjak. Odigrao je 80 minuta protiv Srbije uz stalno skandiranje s tribina, a sve je začinio pogotkom u 57. minuti za konačnih 3-0. Sjajno je Eriksen pucao s vrha šesnaesterca te naciljao suparničku mrežu za potpuno oduševljenje na stadionu. Prethodni su strijelci za uvjerljivo slavlje Danske bili Maehle i Lindstrom.