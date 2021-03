Crna gora je upisala drugu pobjedu. Nakon Latvije, s uvjerljivih 4:1 svladala je Gilbratar

U najzanimljivijoj utakmici subotnjeg programa europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se igrati u kataru 2022. godine Srbija i Portugal su u skupini A igrali 2-2 (0-2).

NEUVJERLJIVI VATRENI STIGLI DO PRVE POBJEDE U KVALIFIKACIJAMA: Pašalić na Rujevici srušio slabašni Cipar

Portugal je stigao do velike prednosti u prvom poluvremenu s dva gola glavom Dioga Jote (11, 36), no Srbija je u nastavku uspjela spasiti bod i uz obilatu sudačku pomoć. Već u prvoj minuti nastavka Aleksandar Mitrović (46) je smanjio na 1-2 no nizozemska sudačka postava propustila je označiti zaleđe u kojemu se prethodno nalazio asistent Radonjić. Na 2-2 poravnao je Kostić (60) iz lijepe akcije, da bi u sudačkoj nadoknadi suci još jednom teško oštetili Portugal.

IZNENAĐENJE U ‘HRVATSKOJ’ SKUPINI, SLOVACI PONOVNO KIKSALI: Malta brzo povela pa osvojila bod u Trnavi

Cristiano Ronaldo je u utrci za loptom bio brži od vratara Dmitrovića te poslao loptu prema praznoj mreži. Srpski stoper Stefan Mitrović izbio je loptu nakon što je ona prešla gol-liniju te je Portugal trebao povesti sa 3-2, no suci nisu označili pogodak već je glavni djelitelj pravde Makkele čak pokazao i žuti karton Ronaldu zbog prigovora.

Irska kiksala

U drugom susretu ove skupine Luksemburg je senzacionalno kao gost svladao Irsku sa 1-0 (0-0) golom Rodriguesa (85).

Srbija i Portugal sada imaju po četiri boda, treći je Luksemburg s tri, a slijede Azerbajdžan i Irska bez bodova.

Suparnik Hrvatske u skupini na ovoljetnom EURU Češka u susretu je skupine E u Pragu odigrala 1-1 (0-0) protiv Belgije. Češku je do prednosti doveo Provod (50), a poravnao je Lukaku (60). U drugom dvoboju te skupine Bjelorusija je nadigrala Estoniju sa 4-2 (1-1).

Češka i Belgija su na po četiri boda, Bjelorusija ima tri, a Wales i Estonija su bez bodova.

Tufan slomio Norvežane

Turska je u svom drugom nastupu u skupini G ostvarila drugu vrijednu pobjedu svladavši u Malagi kao gost Norvešku sa 3-0 (2-0). Dvostruki strijelac bio je Tufan (4, 59), a jedan gol dodao je Soyuncu (28). Prije tri dana Turska je kao domaćin nadigrala Nizozemsku sa 4-2.

Drugu pobjedu ostvarila je i Crna Gora, ali ona je igrala protiv mnogo slabijih suparnika. Nakon Latvije, crnogorci su svladali i Gibraltar, njih sa 4-1 (2-1). Golove za Crnu Goru postigli su Beqiraj (26), Simić (43), Tomašević (53) i Jovetić (80), dok je na 1-1 nakratko poravnao Stryche (30-11m).

Nizozemska je do prvih bodova stigla 2-0 (1-0) pobjedom protiv Latvije u Amsterdamu, a strijelci su bili Berghuis (42) i De Jong (69).

Turska i Crna Gora su na vrhu sa po šest bodova, Nizozemska i Norveška imaju po tri, dok su Latvija i Gibraltar bez bodova.