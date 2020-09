SRBI ODIGRALI ŠOKANTNU UTAKMICU, JOŠ NEVIĐENU U EUROPSKOJ LIGI: Palo 12 golova iz igre, nevjerojatno što se sve događalo

Utakmica s 12 pogodaka u 120 minuta igre, u kojoj je nakon regularnih 90 minuta bilo 4:4

Dvoboj 2. pretkola Europske lige između Bačke Topole i rumunjske Steaue (FCSB) sinoć u Senti bio je uistinu nestvaran. Naime, dogodio se pravi klasik. Utakmica s 12 pogodaka u 120 minuta igre, u kojoj je nakon regularnih 90 minuta bilo 4:4, a u produžetku, u dodatnih pola sata svaka je momčad postigla po još dva gola. Možda o svemu najbolje svjedoči tweet rumunjskog novinara Emanuela Rosua…

LEGENDA DETEKTIRALA NEŠTO ŠTO TREBA VESELITI SVE NAVIJAČE OSIJEKA: U redu, izgubili su, ali drugo poluvrijeme bilo je baš hollywoodsko

Nogometaši Steaue u 3. pretkolu Europske lige

“Bez riječi sam, jednostavno sam bez riječi”.

NO WORDS. 6-6. FCSB conceded 2 goals despite being 2 (!!!!) men up vs Backa Topola. Another 2 goals were conceded in 11 vs 10. Surreal. This can't happen. This is a highschool game between friends. No words. Just no words. — Emanuel Roşu (@Emishor) September 17, 2020

Nogometaši Steaue na kraju su ipak izborili plasman u 3. pretkolo Europske lige. Rumunjski sastav je na gostovanju u Senti pobijedio Bačku Topolu sa 5:4 boljim izvođenjem jedanaesteraca. FCSB je u Sentu stigao bez čak devet prvotimaca koji su ispali iz sastava zbog koronavirusa koji je “ušao” u klub”. OVDJE pogledajte kako je izgledalo i što se sve događalo u toj ludoj utakmici.

Rumunjski klub je imao samo tri rezervna igrača, pri čemu dva veznjaka i napadača. Usprkos svemu bivši europski prvak je uspio ostvariti pobjedu u nevjerojatnoj utakmici prepunoj obrata i golova…

Preokret na preokret

Domaćin je vodio 2:0, Steaua je smanjila na 2:1, a potom s igračem više izjednačila. Domaćin je stigao do nove prednosti (3:2), da bi Rumunji još jednom izjednačili, te u sudačkoj nadoknadi došli do prvog vodstva (4-3). Kada se već mislilo kako će utakmica završiti pobjedom gostiju Bačka Topola je izjednačila.

🎇 – The Europa League qualifier between TSC Backa Topola 🇷🇸 and FCSB 🇷🇴 is the first match in the history of European cup competitions (over 24,000 matches, does not include Intertoto Cup in which BOTH teams score at least FIVE goals (excluding penalty shoot-outs) #EuropaLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 17, 2020

Početkom produžetka domaćin je ostao bez još jednog igrača, što je Steaua iskoristila za novo vodstvo (5:4). No, ono nije dugo trajalo. Gosti su imali i 6:5, no Bačka Topola je s dva igrača manje zabila i drugi gol za 6:6.

Prilikom izvođenja jedanaesteraca gosti su zabili svih pet udaraca, a domaćin je imao jedan promašaj. Tragičar je bio Mihajlo Banjac.

Steaua u trećem pretkolu protiv Slovana

Za rumunjski sastav golove su zabili Coman (25), Man (50, 63-11m, 105), Balaž (90+3-ag) i Petre (108), dok su kod domaćina strijelci bili Miličević (11), Duronjić (14), Antonić (51), Tomanović (90+4, 117) i Tumbašević (105+1). Domaćin je od 44. minute igrao bez isključenog Ponjevića, a u 103. je “pocrvenio” i Silađi.

FINISHED!!! FINISHED! FINISHEEEEED!!! FCSB is through!!!! INCREDIBLEEEEEE GAME!!! Unique in the history of football!!!!! — Emanuel Roşu (@Emishor) September 17, 2020

Steaua će u trećem pretkolu igrati protiv Slovana iz Libereca.