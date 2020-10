SRBI DONOSE SENZACIONALNU VIJEST: Zdravko Mamić preuzima hit-momčad tamošnje Superlige?

Nedavno je kazao kako ne bi imao ništa protiv toga da preuzme neki klub u Srbiji

Bivši izvršni predsjednik Dinama, a danas takozvana “siva eminencija” tog kluba i nepravomoćno osuđeni bjegunac od hrvatske pravde, Zdravko Mamić, trebao bi preuzeti srpski nogometni klub TSC iz Bačke Topole.

Tvrdnja je to porala MaxbetSporta, to jest, novinara Dejana Prline, a on u svom članku ističe kako je to vrlo ambiciozan klub koji živi od mađarskog kapitala. Mađari su im izgradili stadion, uspostavili akademiju i rade izvrstan posao.

Senzacija srpske lige

Trenutno je Bačka Topola deseta u srpskoj Superligi, ali prošle su sezone završili na visokom četvrtom mjestu Superlige i to u debitantskoj prvoj sezoni u najvišem rangu srpskog nogometa. Igrali su ove sezone kvalifikacije Europa lige, ali su nesretno ispali od rumunjske Steaue nakon raspucavanja s bijele točke.

Mamić ovu informaciju još uvijek nije demantirao, a zanimljivo je kako je nedavno kazao kako ne bi imao ništa protiv toga da preuzme neki klub u Srbiji.

“Nemam nikakav razlog da sutra ne radim u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu. To za mene institucije. Kada ne bih imao bolju situaciju, da nisam u Dinamu i da na tržištu u normalno uređenim okolnostima imam takvu ponudu, za mene bi to bio privilegij”, rekao Mamić u emisiji Sportlight.