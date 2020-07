SRAMOTNE PA ČAK I DEGUTANTNE UVREDE MESSIJEV RAČUN: Slavni napadač zaprepastio izjavom – ‘On je poluautistični patuljasti mulac’

Dugarry je nažalost već poznat po tome da daje vrlo neprimjerene i uvredljive komentare na račun osoba iz svijeta nogometa

Nekada slavni francuski napadač i reprezentativac, a danas stručni komentator na Radio Monte Carlu, Christophe Dugarry, brutalno je izvrijeđao najboljeg igrača svijeta i glavnu zvijezdu Barcelone, Lionela Messija.

Dugarry je nažalost već poznat po tome da daje vrlo neprimjerene i uvredljive komentare na račun osoba iz svijeta nogometa, a ovaj put je napao Messija zbog slučaja s njegovim suigračem iz Barcelone, Antoineom Griezmannom. Griezmann je kod trenera Quiquea Setiena postao preko noći zadnja rezerva i ovaj ga je propisno osramotio u prošloj utakmici kada ga je uveo tek su sudačkoj nadoknadi, a taj potez nikako nije sjeo Griezmannovu sunarodnjaku Dugarryju.

“Griezmann bi se trebai nametnuti u Barceloni ne samo igrom već i autoritativnim ponašanjem. No, on se boji, ali koga to? Patuljastog mulca koji je poluautističan! Umjesto toga, trebao bi ga našamarati”, rekao je Dugarry misleći pritom na Messija.

Griezmann je prošloga ljeta stigao kao veliko pojačanje za 120 milijuna eura, ali je u posljednje vrijeme na margini i njegova je budućnost u klubu upitna.