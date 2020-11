SRAMOTNA ODLUKA KOJA ĆE ZGROZITI NOGOMETNI SVIJET: Messi i Barcelona teško su kažnjeni zbog odavanja počasti Maradoni

Messi je u 73. minuti zabio pogodak na utakmici protiv Osasune, a proslavio ga je tako da je skinuo dres Barcelone i ostao je u dresu s brojem 10

Nogometni svijet ostao je u blagom šoku nakon što je španjolski sudac Mateu Lahoz dodijelio žuti karton Lionelu Messiju jer je ovaj odlučio na poseban način odati počast preminuloj nogometnoj legendi Diegu Armandu Maradoni.

No, Lahoz nije jedini koji je kaznio Messija, učinio je to i nogometni savez Španjolske. Naime, Messi je u 73. minuti zabio pogodak na utakmici protiv Osasune, a proslavio ga je tako da je skinuo dres Barcelone i ostao je u dresu s brojem 10 Newel’s Old Boysa. Inače, to je Messijev klub u kojem je zapravo počeo trenirati nogomet, ali je ujedno i klub u kojem je svojevremeno igrao i Maradona.

Već je sam Lahozov karton bio dvojben. Da, kažnjava se skidanje dresa, ali ako se uzme u obzir gesta i razlog mogli su mu i progledati kroz prste. No, zbog pokazivanja dresa Old Boysa kaznio ga je i savez, a pazite sada zašto.

RIP DIEGO MARADONA. Messi Pays his tribute 🕊️ pic.twitter.com/tKSu4yPsXh — E-dub ✊🏿 (@official_edub) November 29, 2020

Kažnjen zbog reklamiranja

Članku 91. disciplinskog pravilnika kaže sljedeće: “Nogometaš koji nakon što postigne gol ili zbog bilo kojeg drugog razloga u slavlju podigne dres te ispod njega pokaže bilo kakvu reklamu, slogan, kraticu, anagram, akronim ili crtež, bez obzira na njihov sadržaj i svrhu te akcije, bit će kažnjen kao počinitelj ozbiljnog prekršaja s tri tisuće eura i upozorenjem. Tu kaznu plaća klub počinitelja ozbiljnog prekršaja”.

A upravo se toga držao i Savez i Messi je zaradio kaznu zbog reklamiranja poznate japanske kompanije, a kaznu će platiti Barcelona.

