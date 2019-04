SRAMOTAN POTEZ U KLUBU HRVATSKOG IGRAČA: Sve je jasno kad suparnički trener kaže da je to skandalozno, degradirajuće i apsurdno

‘To što se radi je skandalozno. Ogorčen sam’

Poljski nogometni prvoligaš šokirao je navijače i pratitelje nogometa uručivši otkaz treneru prve momčadi pred početak utakmice protiv vodeće momčadi prvenstva Lechije. Čovjek koji je dao otkazu vlasnik je kluba Arka Dominik Midak, a otpušteni trener Zbigniew Smolka.

“Nisam to želio napraviti, nekoliko sam to puta odbio napraviti, trener Smolka izuzetno je častan čovjek. Ipak, donio sam tešku odluku i on će danas posljednji put voditi momčadi. Ovo je posrtaj cijelog kluba kojeg očekuju ozbiljne promjene”, napisao je poručio je Midak u utorak, a prenosi transfery.info.

Smolka miran…

Utakmicu protiv lidera ljestvice Arka, za koju inače nastupa i bivši stoper Istre i Rijeke Luka Marić, je završila remijem bez golova. Potom je Smolka prokomentirao otkaz.

“Možda su me trebali i ranije otpustiti, čelništvo kluba je pokazalo da je izrazito strpljivo. Uvjeren sam da će Arka preživjeti, igrači to zaslužuju. Naporno smo radili. Odlazim uzdignute glave unatoč nizu pogrešaka. Naučit ću lekciju iz vremena kojeg sam ovdje proveo.”

…ne i njegov kolega

Više od njega odluka Arkinog vlasnika uzrujala je trenera suparničke momčadi Piotra Stokowieca.

“To što se radi je skandalozno. Uskoro nas neće trebati. Možda sljedeći put netko dobije otkaz na poluvremenu. Ogorčen sam. Tako se to ne radi. Trenera se može smijeniti, no ovo je degradirajuće. I apsurdno, a definitivno nećemo ovakvim potezima popraviti sliku o poljskom nogometu!”