SRAMOTA I SKANDAL U LIGI NACIJA, MAMIĆEV NAPADAČ PRIZNAO: ‘Sudac je obećao dati nam dva penala u drugom poluvremenu ako…’

Švedska je pobijedila Tursku golom iz (obećanog!?) jedanaesterca

Pred nogometašima Švedske utakmica je protiv Rusije u utorak, a pobjeda u njoj značila bi i to da će ta skandinavska reprezentacija osvojiti svoju skupinu u Ligi B UEFA-ine Lige nacija i izboriti plasman u elitno društvo nogometnih sila.

Šokantan detalj

Zaslužili su igrači koje vodi Janne Andersson tu mogućnost nakon što su svladali Tursku 1-0, no nakon tog susreta mnogo se prašine podiže nakon jedne izjave Al-Ainova napadača Marcusa Berga. Švedski strijelac koji igra za momčad koju s klupe vodi Zoran Mamić otkrio je šokantan detalj razgovora sa sucem Istvanom Kovacsem tijekom poluvremena utakmice protiv Turske.

La 'promesa' del árbitro a Marcus Berg en el Turquía-Suecia de regalarle dos penaltishttps://t.co/k3mSiV4RLb pic.twitter.com/0UAv45VxSB — Fútbol Internacional (@MarcaFutbolint) November 19, 2018

Berg mu je, naime, prigovorio zbog situacije u kojoj je smatrao da je zaslužio da se svira jedanaesterac nad njim, a onda dobio nevjerojatan odgovor.

Bačena ljaga na utakmicu

“Za mene je to bio jedanaesterac. Spotaknuo se i povukao me, da nije bilo tako bio bih u lijepoj šansi za udarac glavom. Razgovarao sam sa sucem na poluvremenu, objasnio mu što se dogodilo, a on mi je rekao da će provjeriti snimku je li donio pravu odluku te da će ako je ono bio penal, svirati dva u našu korist u drugom poluvremenu. Jednog smo dobili, svejedno smo pobijedili pa je sve bilo lijepo.”

Švedska je pobijedila Tursku golom iz jedanaesterca nakon što je upravo Berg pao u kaznenom prostoru suparničke momčadi i premda je sve djelovalo prilično ‘čisto’ riječi suca itekako su ostavile traga na svemu.