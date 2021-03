Suparnik zagrebačkog Dinama u osmini finala Europske lige, Tottenham poražen je u londonskom derbiju od Arsenala sa 1-2 u susretu 28. kola engleskog prvenstva. Jose Mourinho je nakon utakmice bio nezadovoljan rezultatom, igrom svoje momčadi u prvom dijelu, ali i suđenjem.

“Ne sjećam se kada smo prvo poluvrijeme odigrali tako loše. Možda prvo poluvrijeme protiv Sheffield Uniteda prije zaključavanja. Jedine dvije stvari koje su bile pozitivne u prvom poluvremenu bile su nevjerojatan gol i rezultat 1-1. Rezultat nije bio odraz prvog poluvremena, bili smo jako slabi,” kazao je Mourinho za klupsku TV.

Here is the update that Jose Mourinho has offered on Spurs forward Heung-Min Son after the early blow in the defeat to Arsenal… pic.twitter.com/J8skkYmvfD

“Odmah smo se popravili u drugom poluvremenu. Ali čak i sa 10 igrača i rezultatom 1-2, bili smo momčad. Igrali smo intenzitetom i s velikom željom i zaslužili smo bod nakon sveg što smo napravili u zadnjih 20 minuta igrajući s jednim igračem manje i sa šansama koje smo stvorili,” dodao je.

🗣️ Jose on Heung-Min Son's injury:

"I don't know how long it is. It's muscular. Muscular is usually not easy. He's normally a guy who recovers quickly. It's an accumulation of matches. I gave him 30 minutes rest in the last match, but it's still 60 minutes."#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/tw2Vsi6YXb

