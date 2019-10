SPRSKI NAVIJAČI USPRKOS ZABRANI UŠLI NA LONDONSKI STADION: Redari im nisu mogli ništa

UEFA je pokrenula istragu koja će zasigurno završiti novim kaznama

Katastrofalna utakmica za momčad Crvene zvezde bila je ona jučerašnja protiv Tottenhama. Srpska momčad je poražena i ponižena u Londonu s visokih 5:0, no britanski mediji uočili su jedan drugi detalj.

Naime, Crveza zvezda kažnjena je zabranom prodaje ulaznica navijačima na gostujućim utakmicama. Prema tome, navijačima Zvezde trebao je sinoć biti onemogućen ulazak na stadion u Londonu.

No to nije bio slučaj. kako izvještava BBC, oko 200 navijača srpskog kluba ušlo je na stadion usprkos zabranama. Klupski glasnogovornik je rekao da je grupa navijača ilegalno nabavila ulaznice i nekako se probila do tribina.

Redari su ih samo mogli okružiti i obuzdati, ali ih nikako nisu mogli izbaciti jer se radilo o prevelikoj grupi da bi ih se potjeralo sa stadiona. UEFA je pokrenula istragu koja će zasigurno završiti novim kaznama.