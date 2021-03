Aktualni talijanski prvak Juventus ispao je ovaj tjedan iz Lige prvaka nakon što nije uspio preokrenuti zaostatak iz prve utakmice protiv Porta.

Nogometaši Porta izborili su plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom dvoboju osmine finala nakon produžetaka izgubili od Juventusa sa 2-3, a kako su u prvom susretu slavili sa 2-1 prošli su dalje zbog više postignutih golova u gostima.

Aktualnom talijanskom prvaku, ne ide sve po planu ove sezone. Uz to što su ispali iz Lige prvaka, trenutno su treća momčad u domaćem prvenstvu, Seriji A, i klupski čelnici će nakon ove sezone povući neke drastične poteze.

Ugledni talijanski novinar i stručnjak za zbivanja u nogometu u toj zemlji, Fabrizio Romano, u četvrtak je na Twitteru objavio kako u Juventusu planiraju rekonstruirati momčad.

Od sadašnjih igrača, nositelji će u “novom” Juventusu biti vratar Szczeshy te igrači Chiesa, De Ligt i McKennie, a klub će nastaviti voditi sadašnji trener Andrea Pirlo, unatoč tome što do sada nije ostvario očekivane rezultate.

Staru damu bi mogao napustiti velški nogometaš Aaron Ramsey, a klub će i razgovarati sa svojom najvećom zvijezdom Cristianom Ronaldom pa će odlučiti o njegovoj budućnosti.

Juventus are planning to re-build the team. McKennie, Chiesa, de Ligt, Szczesny will be part of the project. There will be a discussion with Cristiano Ronaldo on his future [contract expiring in 2022]. Ramsey could leave the club. Pirlo already announced he’s staying. ⚪️⚫️ #Juve

