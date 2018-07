SPREMA SE INVAZIJA HRVATA NA SOČI: Neviđeno zanimanje vlada za utakmicu s Rusijom; iako se radi o skupoj avanturi

Za Soči sprema ukupno četiri do pet chartera

Domaće putničke agencije koje planiraju charter letove za Soči na četvrtfinale nogometnog SP-a između Hrvatske i Rusije bilježe pravu euforiju upita za te letove, no ograničenje je mali broj ulaznica za hrvatske navijače, ističu za Hinu u utorak iz agencija Uniline i Atlas.

“Za utakmicu u Sočiju imamo znatno više upita za chartere nego kod prethodnih utakmica naše reprezentacije u Rusiji, ali zbog ograničenog broja ulaznica za hrvatske navijače chartera neće biti kolika je trenutna potražnja”, kaže predsjednik Uprave pulske agencije Uniline Boris Žgomba.

Sprema ukupno četiri do pet chartera

Kao i za prethodne utakmice Uniline priprema charter i za Soči, pri čemu Žgomba kaže da se iz Hrvatske, koliko zna, za Soči sprema ukupno četiri do pet chartera, za koje se cijene kreću od oko 7 do oko 10 tisuća kuna. Cijene ovise o tome je li u pitanju samo povratni let ili i noćenje, za koje u Sočiju kaže da nije jako skupo, ali da se, po njegovim informacijama, za ulaznice na crno već sada traži 700 do 800 eura.

“Oni koji nemaju ulaznice jako puno riskiraju ako idu u Soči, jer ako ulaznica i bude, na crno će biti vjerojatno i skuplje. Rusija je domaćin i kako je to i njihova povijesna utakmica očekuje se da će Rusi biti u velikoj većini na stadionu, no ako Hrvatska prođe u polufinale tada će chartera zasigurno biti više, kao i ulaznica”, kaže Žgomba.

Iz Atlasa također ističu da za chartere za Soči ovih dana primaju jako puno upita, opisujući to “pravom euforijom”, ali i da realizacija ipak uvijek bude manja od prvotnih upita.

‘Znali smo da će biti izazovno’

“Znali smo da će biti izazovno s kreiranjem aranžmana s obzirom da utakmica pada na vikend i ne čudi nas velika potražnja, a cijena leta s jednim noćenjem, polupansionom i transferima kreće se oko 8.750 kuna”, kaže voditeljica marketinga i korporativnih komunikacija Atlasa Nikolina Frklić, dodajući da u Atlasu intenzivno razmišljaju i o polufinalu u Moskvi.

Za četvrtfinalnu utakmicu u Sočiju ulaznice su redovno koštale od oko 200 do oko 400 američkih dolara, a prema informacijama iz krugova sportskih novinara iz Hrvatske koji se nalaze u Sočiju, za hrvatske navijače od ukupnih oko 44 tisuće ulaznica, što je kapacitet stadiona, predviđeno je oko 8 posto, dok još oko 700 dobiva Hrvatski nogometni savez (HNS).

Moguće je da HNS dobije još nešto karata, no s obzirom na neviđeno zanimanje Rusa za tom povijesnom utakmicom, zbog koje u Soči želi praktički doći cijela Rusija, teško je očekivati da će hrvatskih navijača s ulaznicama ukupno moći biti više od 3500 do 4000, procjenjuju sportski novinari iz Sočija.