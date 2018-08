ČISTKA U HAJDUKOVOJ SVLAČIONICI: Klub se želi riješiti nekolicine igrača; kriza na Poljudu je pregolema

Čini se kako se u svlačionici Hajduka sprema čistka

Kriza trese Poljud. Splićani su proteklog vikenda šokantno izgubili od Gorice. Bijeli nakon 4 odigrana kola u HNL-u imaju samo dva boda u prvenstvu, razočaravajuće su ispali iz Europe prošlog četvrtka u 3. pretkolu Europske lige protiv Steaue…

Igrače se gađa bakljama i prijeti batinama

Navijači su za vrijeme sraza s Goricom i nakon njega jasno dali do znanja svojim igračima i upravi kluba što misle o njima. Balon nezadovoljstva na Poljudu, možemo reći frustracija, puknuo je, igračima se prijeti batinama, gađa ih se bakljama, situacija sasvim sigurno nije dobra…

Predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj jutro nakon poraza od Gorice nije prihvatio ostavke trenera prve momčadi Željka Kopića i sportskog direktora Saše Bjelanovića. Kopić i Bjelanović su se kao ljudi koji su na čelu struke, osjetili odgovornima i odmah nakon utakmice stavili mandate na raspolaganje, međutim predsjednik Huljaj nije ih prihvatio. Kriza na Poljudu je pregolema, to je evidentno, a ono što zabrinjava sve navijače Bijelih je to što u Hajduku nema naznaka nikakvih promjena.

Nižića nema već šestu utakmicu

Čini se kako se u svlačionici Hajduka sprema čistka. Prema pisanju Sportskih novosti, kapetan momčadi Zoran Nižić, kojeg u dresu Hajduka nema već šestu utakmicu (malo ozljeda, malo viroza, pa onda i nezadovoljstvo što ga klub nije pustio u turski Göztepe, temperatura koju je imao prije utakmice s Goricom), na odlasku je iz kluba. No nije on jedini koji je na odlasku, Hajduk se želi riješiti još nekolicine koji imaju puno veće ugovore od Nižića. Prvi na popisu onih koji ne igraju dovoljno, a imaju visoka primanja jest Marko Futacs (240.000 eura godišnje), prvi strijelac lige iz pretprošle sezone, koji se u prošloj ozlijedio i morao na operaciju koja je iziskivala dugu rehabilitaciju, a nije se vratio u staru formu…

Uz Futacsa, Said je isto bio jedan od igrača koji su predestinirani za odlazak, no on u hodu sudjeluje i doprinosi momčadi, a spominjanje transfera u Livorno u ganskim medijima bio je lažni alarm, tako da i on zasad ostaje. No prijelazni rok još traje, ističe SN.