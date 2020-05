Sudbina Ivana Perišića već je neko vrijeme neizvjesna. Naime, hrvatski reprezentativac još je uvijek između dvije vatre. Posudba iz Intera u Bayern službeno istječe 30. lipnja, a postoje još brojna važna, a neodgovorena pitanja.

Prvo i najvažnije je gdje će Ivan uopće nastaviti karijeru. Bilo je glasina kako bi se Perišić mogao naći između dvije vatre jer je Bayern odbio kupiti ga po cijeni od 20 milijuna eura koju im je Inter postavio. No sportski direktor Intera Piero Ausilio smirio je sve te glasine i otkrio kako će stvarno Inter i Bayern riješiti “slučaj Perišić”.

Piero Ausilio (Inter sporting director) "We have a gentlemen's agreement with Bayern Munich for Ivan Perišić. Our relationship with them is very good so we can negotiate about his buy-out clause during the upcoming weeks" [@FabrizioRomano] pic.twitter.com/LHgoRCJhkE

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 29, 2020