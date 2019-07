SPLIT I DALMACIJA NA NOGAMA ZBOG NEVIĐENOG DEBAKLA: ‘Sramite se, Vi niste Hajduk, nego gomila degenerika. Hvala upravi za uništavanje’

Split i Dalmacija u šoku su nakon ispadanja Bijelih od Gzire Uniteda s Malte

Nogometaši Gzira Uniteda priredili su senzaciju pobijedivši na Poljudi pred 18.000 gledatelja Hajduk sa 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

Hajduk je prošlog tjedna u Ta’Qali pobijedio sa 2-0 i činilo se kako će uzvratni susreti biti tek formalnost, posebice nakon što je Bassel Jradi doveo domaćine u vodstvo već u sedmoj minuti. No, gosti su u nastavku golovima Jeffersona (57) i Hameda Konea (69, 90+6) stigli do senzacije. Hajduk se tako već nakon prvog ispita oprašta od Europe.

ŠOK SVIH ŠOKOVA NA PUNOM POLJUDU: Maltežani izbacili Hajduk iz Europske lige

[VIDEO] KAOS NA POLJUDU NAKON KATASTROFALNOG PORAZA: Navijači se probili na teren, htjeli doći i do lože

Nikome nije jasno što se to dogodilo u četvrtak navečer na Poljudu? Imali su Splićani ukupnih 3:0 i otvoreni put prema 2. pretkolu natjecanja. I onda od 57. do 96. Maltežani su zabili tri gola i bacili Poljud, Split i čitavu Dalmaciju u očaj. Navijači Hajduka, očekivano i s razlogom, pobijesnili su zbog ovakvog razvoja događaja. Bacili smo pogled na komentare čitatelja Net.hr i za vas skupili one najzanimljivije, kako bi što bolje dobili dojam, odnosno ispipali bilo javnosti oko debakla Hajduka, jednog od najgorih i najbolijih ikad…

“Hvala upravi Hajduka. Dokle će uništavati taj Hrvatski klub”, “Sramota i bruka, može li lošije od ovog?”, “Nadmašili ste sva dosadašnja sranja”, “Ubili ih ribari s Malte”, “Sramite se,. Vi niste Hajduk, nego gomila degenerika, Oreščaninu mrš iz Splita i Hajduka”, “Sezona zavrsila prije Gospe ajme meni”, samo su neki od komentara bijesnih navijača.

Pogledaj fotogaleriju

Malteški sastav u idućem kolu očekuje latvijski Ventspils koji je u prvom pretkolu bio bolji od albanske Teute. Latvijci su pred svojim navijačima slavili sa 3-0, a u uzvratu izgubili sa 0-1.