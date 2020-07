SPLIT I DALMACIJA NA NOGAMA: Potpuni bijes i očaj zbog novog posrtanja Hajduka; ‘Sramota, horor, vi ste grobari kluba’

Tudor mijenja taktike, pokušava naći razloge, ali rezultat stalno ostaje porazan za njegovu momčad

Hajduk je jučer na Poljudu doživio i četvrti poraz u posljednjih 5 susreta. Ovog su puta “Majstori s mora” izgubili od Osijeka s 1:0 i pali na 5. poziciju ljestvice.

SKANDAL NA POLJUDU: Totalni raspad sistema u Hajduku; ‘Je*o vas Zebec, kako ćete napustiti stadion, kakvo je ovo suđenje?!’

Hajdukov san o Ligi prvaka u potpunosti ugašen

Hajdukov san o Ligi prvaka u potpunosti je ugašen, ostale su tek teoretske šanse za Bijele, ali kako Splićani igraju, glupo je uopće i isticati teoriju. Hajduk je protiv Osijeka zasluženo poražen i nemaju ništa prigovoriti nikome, osim sami sebi. Jer realno, gosti su trebali zabiti još koji pogodak. Tudor mijenja taktike, pokušava naći razloge, ali rezultat stalno ostaje porazan za njegovu momčad.

Jasno je k’o dan da na Poljudu nešto nije dobro. Navijači su bijesni, s razlogom. Torcida je izgubila strpljenje i potpuno su torcidaši u pravu u tome. Malo smo prosurfali bespućima društvenih mreža, kako bi vidjeli kako kuca bijelo bilo Hajdukovih navijača. Stoga, za vas smo izdvojili najzanimljivije komentare sa službene Facebook stranice HNK Hajduk kao i s portala Net.hr.

Komentari sa službene Facebook stranice HNK Hajduk

“Prije Tudora i Burića Juranović ubijao(poziv u repku), Ismajli predobar bio, Nejašmić da ne pričam..Teklić, Gyurco, Kožulj pokazuju kako igraju… Jednostavno neznanje sviju je unazadilo sadašnje igrače. Pa kada netko kaže nije do trenera, ali ima nešto i do toga. Oreščanina vratiti i idemo dalje”, “Oreščanin uvjerljivo najbolji trener”, “Gledati taj Hajduk je bilo uživanje a ovo danas samo patnja”, “Oreščanin je imao odličnu igru, ali kad te onako potjeraju, veće su šanse da Tudor osvoji prvenstvo nego da se on vrati”, “Problem ovoga Hajduka nije trener nego kadar”, “Predsjedniče Brbiću, nadam se da ćete održati svoju riječ i otići već večeras ako može. Uzmite i Stanića i Tudora sa sobom. Baš ste krasni, grobari kluba, u zadnje dvije godine ste uspjeli raz*ebat sve što ste mogli”, “Tudor je kao političar u predizbornoj kampanji, puno obećava i na kraju rezultat (zadnjih 5 utakmica 4 poraza hahaha). Čekaj, jel’ još postoji intertoto kup?! I tu bi u prvom pretkolu ispali. Jadno da jadnije ne može biti”, “Horor!!!! Sramota vas može biti! Osijek vam se nudio a vi ste odigrali ko amateri! Niste u stanju tocno dodati loptu! Daleko te vi od europe. Ima boljih”, “Rezultat je trend a ideal vječnost, to je od velikog, europskog Hajduka napravilo seljačku radnu zadrugu, model upravljanja nije ispravan. Svaka čast svakom članu, ali vidljivo je da iz godine u godinu stvari idu sve nagore, nije problem samo Tudor, problem je cili sustav koji ga je doveo. Što je najžalosnije, sustav koji isisava pare koji za hrvatske uvjete nisu male..Te je sve kvazi igrače netko doveo, plaćaju im kao da svake godinu igraju Euro Ligu, a jedina istina je na kraju taj rezultat koji je teška katastrofa za ljude kojima je klub kao član obitelji. Ljude koji moraju svojoj djeci pričat kakav je bio taj klub, protiv koga i kako se igralo… Odrasli smo uz ćaćinu priču o Frani, Bajdi, Peri, Juri, gledali Baku, Zlatka, Boku i Mikija, a sad imamo već dugogodišnju pokoru da gledamo u ‘aparat za varenje’. Gledat ćemo mi kao ovce i dalje, jer drukčije ne znamo. Ali, dajte bar vi koji ste imali priliku da radite u klubu lipo imajte obraza i jednostavno otiđite jer ovo više nije normalno”.

Komentari s portala Net.hr

Što se tiče komentara s portala Net.hr, oni su ovakvi:

“Pa dobro se Hajduk držao, čak jako dobro ušao u ozbiljnu utrku za 5. mjesto. Ovaj stručni stožer radi dobar posao, još da neki sudac dosudi koji penal…”, “Sreća što ima malo kola do kraja, bila bi panika za opstanak”, “S ovom igrom kada igraš protiv direktnog rivala za poziciju i ne stvoriti iole opasniju šansu za postizanje gola ne možeš ni pobijediti pa zvao se protivnik Inter, Lokomotiva, Osijek ili Gorica pa makar igrali i 48 sati ne mogu postići gol nego ako nam sudac svira penal”, “Da ih toĺiko ne rotiraš Igore možda bi imali samopouzdanje i počeli stvarati akcije za golove. Za početak. Je da, igra je sramotna, kao i rezultati”, “Tudore, da imaš imalo morala onda to ne bi više bio tvoj”.