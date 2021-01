SPEKTAKULARNA UTAKMICA BAYERNA: Do 50. gubili 0:2, a onda je uslijedio šou o kojem će se pričati; ‘Bavarska je na nogama’

Bayern je preuzeo vodstvo na tablici s 33 boda

Nogometaši Bayerna svladali su danas u Muenchenu u 14. kolu Bundeslige Mainz s 5:2, iako su do 50. minute gubili s 0:2. Burkardt (32) i Hack (44) šokirali su Allianz Arenu i Mainzu, koji se bori za ostanak, donijeli vodstvo 2:0 na poluvremenu.

Petarda u drugom dijelu u 40 minuta

No, u drugom dijelu se europski prvak budi i preko Kimmicha (50) i Sanéa (55) dolazi do poravnanja. Süle (70) i najbolji igrač svijeta prošle godine Lewandowski (76pen, 83) osiguravaju Bayernu uvjerljivu pobjedu. U tih 40 minuta susreta u drugom dijelu Bayern je demonstrirao atomski nogomet. U svega pet minuta (od 50. do 55. je izjednačio), a za svega 20 minuta od prvog gola su poveli s 3:2. I to u trenucima kad je Mainz bio u naletu…

‘Dva nacionalna igrača na kraju su preokrenula utakmicu’

Ugledni njemački Bild na svojoj naslovnici u sportu na web izdanju donosi izvještaj tekstualnog prijenosa utakmice koji su radili uživo pod naslovom: “Bavarska je na nogama”.

“Nakon 2:0 zaostatka na odmoru, Bayern i pobjeđuje na kraju 5:2 protiv Mainza i uspješno započinje 2021. godinu. Ali to je zahtijevao značajan porast performansi nakon pauze – dva nacionalna igrača na kraju su preokrenula utakmicu. Joshua Kimmich (25). Mainz dugo je igrao jako dobro, ali na kraju to nije naplatio bodovima”, stoji u tekstu.

