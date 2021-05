Utakmici ćete moći pratiti i na portalu Net.hr od 21 sat

Nogometaši Manchester Uniteda i Villarreala u četvrtak će se od 21 sat u Gdanjsku boriti za naslov pobjednika Europske lige.

Roma je nakon poraza 6-2 na Old Traffordu, na svom Olimpicu došla do utješne pobjede od 3-2. Manchester je poveo u 39. minuti pogotkom Edinsona Cavanija. U nastavku je Roma došla do preokreta. Edin Džeko (57) i Bryan Cristante (60) donijeli su vodstvo Rimljanima, da bi Cavani svojim drugim pogotkom u 68. minuti izjednačio na 2-2. Konačnih 3-2 postavio je Nicola Zalewski u 83. minuti.

Unitedu se svoje drugo finale, nakon što su osvojili Europsku ligu 2017. svladavši u finalu Ajax, plasirao nakon što su u polufinalu srušili Romu (6:2, 2:3), dok je Villarreal je do svog prvog finala stigao preko Arsenala zahvaljujući pobjedi 2-1 u prvoj utakmici, a tu je prednost zadržao odigravši 0-0 na gostovanju u Londonu.

Bez poraza

Španjolci su bez ijednog poraza, s 12 pobjeda i dva neodlučena ishoda, stigli do finala, a na tom su putu u četvrtfinalu izbacili zagrebački Dinamo.

Borba za Ligu prvaka

Ovu utakmicu će, inače s velikom pozornošću pratiti bivši izbornik Niko Kovač. Njegov Monaco završi je kao treći u prvenstvu čime je izborio kvalifikacije za ligu prvaka. Međutim, ako Manchester United osvoji EL Monac će onda direkto u LP jer će u tom slučaju engleski velikan imati dvije ulaznice za grupnu fazu Ligu prvaka sljedeće sezone, budući da je jednu osigurao u Premiershipu.

UEFA nalaže da bi teventualno tu drugu ulaznicu za grupnu fazu Lige prvaka Manchester United morati dati trećeplasiranoj momčadi francuske lige, a to je Monaco.

Monacu bi to bila golema stvar jer u četvrtom pretkolu kvalifikacija Lige prvaka nisu nositelji i mogu im tamo naići teški suparnici.

Utakmicu možete gledati na Areni Sport 1.

