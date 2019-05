Humanitarka za našeg legendarnog Slavka

U sjajnoj atmosferi pred više od 2.000 gledatelja u KC Dražen Petrović je odigrana humanitarna utakmica između ekipa “Dinamo 90-ih” i “Nogometne ikone HNL-a” s koje sav prihod od ulaznica odlazi za pomoć u liječenju sinu legendarnog Dinamovog kapetana Slavka Ištvanića koji boluje od celebralne paralize.

LEGENDA DINAMA ZA NET.HR: ‘Drago mi je da su me se navijači sjetili nakon toliko godina, nisu me zaboravili’

13.5. 1990. nikad se ne zaboravlja

Ovom utakmicom članovi Dinama okupljeni u Udrugu “Dinamo to smo mi” obilježili su 29. godišnjicu nikad odigrane utakmice Dinama i Zvezde 13. 5. 1990. godine, ali i iskoristili priliku kako bi humantiranom akcijom “Dinamovci za Dinamovca” pomogli Ištvaniću koji je od 1983. do 1995. godine sakupio 527 nastupa u ‘modrom’ dresu’.

“Srce mi je puno. Atmosfera u dvorani je bila sjajna, hvala svima koji su došli. S nekim dečkima se nisam vidio godinama i drago mi je što su se odazvali pozivu. Dinamo je moj klub i ova utakmica me vratila u dane kada sam s ponosom nosio modri dres,” kazao je Ištvanić koji je kraj utakmice dočekao u suzama.

Brojne nogometne legende

Humanitarni spektakl u Ciboni okupio je brojne nogometne legende ‘modrih’, ali i Prve HNL. Momčad Dinamo 90-ih” koja je prozvana “Slavkovi prijatelji” predvodio je bivši kapetan ‘Vatrenih’ Zvonimir Boban, a igrali su i Kujtim Shala, Vjekoslav Škrinjar, Igor Cvitanović, Željko Cupan, Dario Šimić, Primož Gliha, Andrej Panadić, Željko Adžić, Goran Vlaović, Mario Stanić, Željko Adžić, te Gregor Židan.

S druge strane stajala je ekipa koju su s klupe vodili izbornik druge reprezentacije svijeta Zlatko Dalić i Joško Jeličić, a igrali su Silvio Marić, Adrian Kozniku, Tomo Šokota, Mate Baturina, Kruno Lovrek, Darko Raić Sudar, Josip Buljat, Mate Baturina, Željko Pavlović i Hrvoje Čale.

‘Životi idu dalje, ali uvijek se lijepo naći sa starim prijateljima’

“Nogomet je valja najprirodnija stvar na svijetu i kad ovako nešto doživimo onda shvatimo koliko smo loptom obilježeni. Životi idu dalje, ali uvijek se lijepo naći sa starim prijateljima i suigračima pogotovo kad su razlozi ovakvi. Našli smo se zbog Slavekovog sina, zbog Dinama, zbog Zagreba, zbog svih nas,” kazao je sjajno raspoloženi Boban.

“Atmosfera je bila jako lijepa, nimalo fejk, već ona prava iskrena. Hvala plavim dečkima, ovakva atmosfera te napuni. Malo je hladna Švicarska,” kazao je Boban koji je poseban savjetnik predsjednika Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Giannija Infantina za nogometna pitanja.

‘Ovo je bilo čudesno, nešto prekrasno’

“Ovo je bilo čudesno, nešto prekrasno. Mi smo velika nogometna obitelj, vjerujem kako je ovo početak takvih akcija. Moramo se međusobno pomagati i kada netko treba pomoć moramo naći snage, vremena i doći. Hvala svim koji su došli i igračima i navijačima. Svi smo uživali. Dečki su bili borbeni i nitko nije želio izgubiti, ” dodao je Dalić.

Izbornik ‘vatrenih’ još jednom je pozvao na jedinstvo hrvatskih navijača.

“Ja sam navijač Dinama, Hajduka, Osijeka, Rijeke i svih naših klubova. Ovo je najgore što mi radimo, dijelimo se. Mi smo svi Hrvatska, a to je najvažnije. Kada sam ja bio mali pjevalo se “Dinamo i Hajduk dva su kluba bratska”. To je najvažnije i ja to guram,” zaključio je na kraju Dalić.

Shala, Gliha, Vlaović i Stanić strijelci za Dinamo

Spomenimo i rezultat, ekipa Dinama je pobijedila 4-3, a golove za ‘modre’ zabili su Shala, Gliha, Vlaović i Stanić, dok su strijelci za ekipu HNL-a bili dva puta Lovrek, te Marić.

Uoči večerašnje utakmice predstavnici Udruge Dinamo – to smo mi sa Slavkom Ištvanićem, Kujtim Shala i Vjekoslavom Ištvanićem zapalili su lampaše na spomeniku poginulim Bad Blue Boysima u Domovinskom ratu.