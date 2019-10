SPAVATE LI MIRNO, JUNINHO I ROBERTO CARLOS? Brazilac u utakmici Europa lige zabio spektakularan slobodnjak s više od 30 metara

Brazilski nogometaš iz redova bugarskog Ludogoreca, Rafael Forster, zabio je jedan od najljepših golova iz slobodnih udaraca u posljednje vrijeme. Na utakmici drugog kola Europa lige između mađarskog Ferencvaroša i bugarskog kluba, Brazilac je pogodio iz slobodnjaka s više od 30 metara udaljenosti od protivničkih vrata.

U 40. minuti utakmice gosti su dobili slobodni udarac na više od 30 metara udaljenosti od vrata, a loptu je odmah uzeo Forster. Domaći vratar očito nije imao pojma s kim ima posla pa je u živi zid poslao samo dvojicu igrača.

Brazilac je uzeo oveći zalet, naciljao je i opalio u gornje desne rašlje mađarskog vratara Dibusza. Ovaj se protegao koliko je mogao, ali nije imao šanse protiv ovakvog projektila. Gledajući ovaj gol pali su nam napamet samo još legendarni Juninho Pernambucano i Roberto Carlos, eksperti za dalekometne slobodnjake i također, Brazilci. A Rafelu svaka čast, ovakvo remek-djelo ne može svatko napraviti.

🚀 WHAT A GOAAAL!!! #Ludogorets defender Rafael Forster in full Roberto Carlos mode, doubling his team’s lead against Ferencvaros in the #UEL pic.twitter.com/oFm3dCdFgH

— mshumanov (@shumansko) October 3, 2019