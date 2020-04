ŠPANJOLSKI PRVOLIGAŠ HTIO JE POČETI S TRENINZIMA: Država im nije dopustila

Izvanredno stanje produženo je do 26. travnja, no premijer Pedro Sánchez je najavio prošli tjedan kako će vjerojatno zatražiti od parlamenta novo produženje do 11. svibnja

Španjolski nogometni prvoligaš Real Sociedad ipak neće početi s individualnim treninzima u utorak u svom sportskom centru u gradu San Sebastianu jer su do daljnjeg zabranjene sve sportske aktivnosti, priopćio je u nedjelju španjolski državni ured za sport (CDS).

Real Sociedad je bio najavio individualne treninge svojih nogometaša u sportskom centru jer će od ponedjeljka radnici poput onih industriji i građevini dobiti dopuštenje za odlazak na posao.

“S obzirom da je vlada donijela odluku da radnici u ostalim aktivostima, ne samo nužnima, mogu ići na posao igrači prve momčadi imat će mogućnost nastaviti sa svojim individualnim radom u kampu Zubieta od utorka. To nikako neće biti rad u grupi“, izvijestio je u subotu Real Sociedad.

ISPOVIJEST CARLOSA TEVEZA: Odrastao je u teškoj situaciji i na ulici naučio preživljavati; ‘Nisam na to zaboravio ni dan danas’

Ne odnosi se na sportaše

No ta mogućnost ne odnosi se na sportaše, odgovorio je u nedjelju državni ured za sport.

“Ostaju zatvoreni svi objekti za sportske aktivnosti i razonodu, uključujući nogometne terene. Real Sociedad stoga neće trenirati u utorak u svom kampu“, poručili su iz CDS-a za javnu televitiju RTVE.

Oko 47 milijuna stanovnika se od 14. ožujka nalazi u svojim domovima a dopušten im je izlazak jedino u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske crpke te kako bi prošetali psa. Od tada se nogometaši nalaze u svojim stanovima i kućama gdje individualno vježbaju, a natjecanja su suspendirana.

Izvanredno stanje produženo je do 26. travnja, no premijer Pedro Sánchez je najavio prošli tjedan kako će vjerojatno zatražiti od parlamenta novo produženje do 11. svibnja.

Vlada je, međutim, odlučila omogućiti radnicima odlazak na posao nakon što je stopa širenja virusa dosegnula najnižu razinu od izbijanja pandemije. Na posao će u ponedjeljak smjeti zaposlenici u građevini, industriji i nekim drugim sektorima kojima je od 30.ožujka bio zabranjen odlazak na radna mjesta. Vlada pokušava suzbiti zdravstvenu krizu dok posljedično zemlja tone u sve dublju gospodarsku krizu. U posljednjih dvanaest dana na posao su smjeli samo oni koji rade u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije hrane, struje i hrane.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.