ŠPANJOLSKI NOVINAR GENIJALNO RAZOTKRIO KAKO SE SAD OSJEĆAJU MAMIĆ I UPRAVA DINAMA: Njegova objava je epska

Dinamova zvijezda Dani Olmo oduševila je nogometnu javnost u Španjolskom svojim izdanjem na jučer završenom Euru za igrače do 21 godine. Ukupno je zabio na turniru 3 gola uz jedno dodavanje, u finalu protiv Njemačke postigao je pogodak za 2:0 i tako pomogao svojoj momčadi da slavi protiv jakih Nijemaca i s 2:1 zasjedne na tron najbolje mlade reprezentacije “Starog kontinenta”. Nema sumnje, Olmo je jedan od junaka velikog trijumfa mlade Furije. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Društvene mreže prepune su hvale za novu španjolsku mladu nogometnu zvijezdu, za kojeg je sezona iz snova. Za plave je ukupno nastupio u 44 susreta i zabio ukupno 12 golova uz 9 asistencija u svim natjecanjima. Već sada jedan od najboljih stranaca u povijesti Dinama na ovom je turniru potvrdio klasu, u pohodu Španjolske na zlato skupio četiri nastupa, a u dresu Modrih prezimio u Europi nakon skoro pola stoljeća posta.

Uskoro će Dani Olmo biti i rekorder HNL-a što se tiče transfera, budite sigurni u to, pitanje je dana za takvo što… Cijena mu se prema Transfermarktu iznosi 15 milijuna eura. Marko Pjaca i njegov izlazni transfer od 23 milijuna eura u Juventus uskoro odlazi u povijest. Novinar španjolskog dnevnika ABC Jaime Parejo odlučio je to još jedanput istaknuti, a učinio je to pomoću genijalnoga tvita kroz koji je, sasvim sigurno samo u duhovitoj namjeri, prikazao upravu Dinama i ambicije šefova maksimirskog kluba, dobro nasljeđenih od svog gazde, nepravomoćno osuđenog kriminalca i bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića.

Nema sumnje, nogometni guru za prodati igrača spreman je i iz Međugorja utjecati na transfer da se dogodi i da na Maksimir sleti ponuda koju on i šefovi Dinama najviše vole, a to je ona koja izbija iz cipela…