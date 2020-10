‘Njegovom potezu neće trebati dugo da postane viralan’

Da, nevjerojatno što Luka Modrić radi s 35 godina. Ove sezone zabio je tri gola za Real, od toga dva uzastopna i dva u La Ligi. Prije nekoliko je dana Šahtar počastio bombom s 25 metara, a ovog je puta majstorijom zapečatio sudbinu Katalonaca na Camp Nou.

BARCELONA – REAL 1:3: Madriđani osvojili Camp Nou i izašli iz krize; Nevjerojatni Luka Modrić spektakularno zabio drugi uzastopni gol za Real

‘On je svjetska nogometna zvijezda i ima Zlatnu loptu’

Iako je protiv Barce igrao tek 21 minutu (u 69. ušao umjesto Valverdea, strijelca Reala za 1:0 u 5. minuti), bilo je to dovoljno da svojom genijalnošću Madriđanima donese ono nešto, potrebno za pobjede na najvećoj sceni… Poznata madridska Marca u svom tekstu objavljenom nakon utakmice na svom web izdanju, opjevala je kapetana hrvatske nogometne reprezentacije, poklonila mu se…

Pogledaj fotogaleriju

INTERNET JE NAPROSTO EKSPLODIRAO: ‘Modrić je fenomen, jedan od najvećih. Nevjerojatno, tko može takvo što’

“On je svjetska nogometna zvijezda i ima Zlatnu loptu. Luka Modrić zabio je prošle srijede protiv Šahtara u Ligi prvaka brutalnim udarcem i čini se kako mu se svidjelo spektakularno zabiti. El Clasico je gotovo bilo odlučeno, ali je Hrvat htio dovršiti priču remek-djelom kojim je zaplesao Netu pred golom, dok ovaj nije bio potpuno lud i gotovo dezorijentiran. Njegovom potezu neće trebati dugo da postane viralan, a mogao bi čak postati fenomen. Činilo se da naknadni udarac s vanjske strane impresionira koliko je to lako i impresivno izgledalo, ali još je imao ispred sebe na golu dva igrača. Ma to je lagan posao za desetku kojem u venama teće hladna nogometna krv. Bila je to čista balkanska hladnoća”, stoji u tekstu Marce.