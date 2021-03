Nogometaši Reala pobijedili su u 27. kolu Primere na svom stadionu Elche s 2:1 i prestigli Barcelonu na drugom mjestu. Real je teškom mukom dobio Elche golom Karima Benzeme u 91. minuti.

Elche je čak i vodio pogotkom Calva u 61. minuti i taj rezultat je stajao sve do 74. minute kada je Benzema izjednačio na dodavanje Modrića, da bi Francuz u sudačkoj nadoknadi nakon dodavanja Rodryga postigao i pobjednički gol.

Luka Modrić je ušao u igru u 62. minuti i jedan je od najzaslužnijih za preokret. Kapetan hrvatske reprezentacije dočekao je loptu nakon izvođenja kornera na lijevoj strani terena, s njom u nogama napravio nekoliko koraka prateći crtu šesnaesterca suparničkog tima, a onda se odlučio na ubacivanje kojim je sjajno pronašao Benzemu.

HRVATSKI KAPETAN NAJZASLUŽNIJI ZA POBJEDU REALA: Modrić sjajnim ubacivanjem pronašao Benzemu

Navijači su u Marcinoj anketi izglasali da je Modrić bio 3. najbolji pojedinac Reala, iako je odigrao samo pola sata. “Modrić je stigao u pomoć Realu, spasio ih je”, stoji u njegovoj kratkoj opisnoj ocjeni.

Modrića i Kroosa, koji su ušli kako bi spasili Realovu igru, komentirao je i Marcin komentator Carlos Carpio.

“Kad Real igra bez Kroosa i Modrića, to nije ista momčad. Kad njih dvojica ne igraju, Real nema ono što im treba da bi pobijedili Elche. Prvih 60 minuta Real je bio grozan, kad igraju bez Luke i Tonija, vidi se koliko su ispod svih kriterija. Real je tek prema očekivanjima igrao kad su ušli Kroos i Modrić, inače je njihova igra statična i bezidejna”, napisao je Carpio.

Pojavila se i zanimljiva statistika o Luki Modriću. Naime, on je čak 13 puta asistirao istom čovjeku – Karimu Benzemi, a ponovio je to i sinoć. Dovoljno to govori o uigranosti ovog dvojca koji već dugo dijeli Realovu svlačionicu.

13 – Luka Modric has provided 13 assists to Karim Benzema in LaLiga, more than for any other Real Madrid player in the competition. In fact, his last five assists in LaLiga were for the French. Friends. pic.twitter.com/4QyhW1DKWw

— OptaJose (@OptaJose) March 13, 2021