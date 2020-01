ŠPANJOLCI SE NAKLONILI HRVATSKOM MAESTRU: ‘Čista klasa, zabio je potezom koji mu je slavni trener zamjerao’

U drugom polufinalnom susretu u četvrtak se sastaju Barcelona i Atletico Madrid, a finale je 12. siječnja

Nogometaši Real Madrida izborili su plasman u finale španjolskog Superkupa nakon što su u prvom polufinalnom susretu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Valenciju sa 3:1, a među strijelce se upisao i Luka Modrić.

“Kraljevski klub” je gotovo rutinski stigao do pobjede protiv ‘Šišmiša’ kojima je to bio prvi poraz u zadnjih osam susreta u svim natjecanjima.

Golove za Real zabili su Toni Kroos (15′), Isco (39′) i Luka Modrić (65′), dok je za Valenciju zabio Dani Parejo iz kaznenog udarca u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Lukina majstorija

“Kraljevski klub” je poveo u 15. minuti nevjerojatnim golom Tonija Kroosa iz kornera. Njemački veznjak je iskoristio nepažnju vratara Jamumea Domenecha i na brzinu izveo korner pogodivši vrata Šišmiša.

Na 2:0 povisio je Isco u 39. minuti iz akcije u kojoj je sudjelovao i Luka Modrić. Federico Valverde je ušao u kazneni prostor i povratnom loptom uposlio Modrića koji je odmah pucao. Njegov je udarac završio u bloku, a Isco je odbijanac pospremio u gol.

Odličnu igru Modrić je okrunio pogotkom za 3:0 u 65. minuti. Isco je ukrao loptu produživši do Jovića koji je uposlio kapetana Vatrenih. Modrić je ušao u kazneni prostor i između dva suparnička igrača vanjskom felšom fantastično pogodio za 3:0. Bio je to njegov peti pogodak ove sezone, a igrao je do 77. minute kada ga je zamijenio James Rodriguez.

U posljednjim trenucima susreta Parejo je iz kaznenog udarca ublažio poraz Valencije.

‘Čista klasa’

Španjolski mediji raspisali su se o sjajnoj predstavi Reala, ali i o Modrićevom pogotku. Evo što su napisali.

“Modrić je ostavio svoj trag na utakmici zabivši gol vanjskim dijelom noge. Potez je to koji je brinuo Beniteza u vrijeme dok je bio trener Reala, ali koji je postao tako prepoznatljiv dio njegove igre“, piše AS.

“Klasa koju Real ima svakako je Luka Modrić. Hrvatski majstor opravdao je to sjajnim pogotkom. Nakon bicikla koji je natjerao obranu da zapleše pogodio je mrežu za vodstvo 3:0 25 minuta prije kraja“, piše Mundo Deportivo.

“U drugom poluvremenu Modrić je povukao sjajan potez. Pucao je vanjskim dijelom noge, da bi svladao još jednom vratara Valencije“, piše katalonski Sport.

“Modrić je okrunio kontru tako što je loptu smjestio pored vratnice vanjskom. Čista klasa“, piše Marca.