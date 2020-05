ŠPANJOLCI OTKRILI ZAŠTO SU MESSI I DRUŠTVO PREKO NOĆI ODBACILI RAKITIĆA: ‘To što je napravio, nije se nikome svidjelo’

Ponekad podosta senzacionalizmu sklono katalonski list Sport, izašao je s poprilično škakljivom pričom o tome kako je Barcelona i njezini igrači odbacila Ivana Rakitića.

Prema njihovim tvrdnjama, Rakitić je izgubio povjerenje suigrača nakon što Liverpool lani razbio Barcelonu u polufinalu Lige prvaka 4:3 preokretom na Anfieldu.

Samo dan nakon tog meča koji je razorio navijače i samu momčad Barcelone, Rakitić je otišao na tradicijski sajam u Sevilli, a to je podosta glasno odjeknulo u katalonskoj prijestolnici.

The day that Ivan Rakitic grew apart from Barcelona teammates https://t.co/1WKjt4NlL3

— SPORT English (@Sport_EN) May 6, 2020